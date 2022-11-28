الإثنين 28 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضمن أسبوع «إيبيرو أمريكا».. جامعة قناة السويس تستضيف 11 سفير غدا

جامعة قناة السويس
جامعة قناة السويس
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أعلن الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس عن استضافة الجامعة لسفراء وممثلي 11 دولة من أمريكا اللاتينية، بقاعة المؤتمرات الكبرى بالجامعة وذلك فى إطار فاعليات أسبوع ثقافة إيبيرو أمريكا  للتعريف بثقافاتها وتنوعها. 

 يأتي ذلك من خلال معرض فوتوغرافي يضم لوحات تعرض الفنون المختلفة لكل دولة التي تعبر عن جانب من عادات شعوبها  عبر الموسيقى والرقص ومختلف الفنون، مشيراً إلى أن هذه المعارض الثقافية، تُساهم في تقارب شعوب والتعرف على عاداتهم المختلفة، لافتاً إلى أن تلك الأنشطة تهدف إلى التعريف بالهوية الثقافية المتنوعة لمختلف بلدان إيبيروأمريكا مما يُعزز التعاون في مختلف المجالات ويُدعم أواصر  الصداقة بين الشعوب .

وأوضح الدكتور محمد عبد الهادى منسق عام المعرض بجامعة قناة السويس، أن الحدث من المنتظر أن يشهد حضور  السفير حازم فهمى مساعد وزير الخارجية للشئون الأمريكية، والسفير أشرف منير نائب مساعد وزير الخارجية لشئون أمريكا اللاتينية، واللواء هشام الطويل سكرتير عام محافظة الإسماعيلية ، كما تشمل الفعاليات جلسة افتتاحية بقاعة المؤتمرات الكبرى  يُعرض خلالها فيلم وثائقي عن الجامعة مع عرض لبعض الفنون الشعبية المصرية اللاتينية.

يشارك فى التنظيم فريق عمل من أعضاء هيئة التدريس هم الدكتور محمد عبد الجواد، الدكتور أحمد عبد الوهاب، الدكتورة هبة الدناصوري، الدكتورة ليلى مراد ، الدكتور أحمد إبراهيم والدكتور محمد رفعت، واتحاد طلاب الجامعة برئاسة الطالب كريم عبد الباري رئيس الاتحاد.

يُذكر أن الدورة الحالية للأسبوع الثقافي الإيبيرو أمريكي بمشاركة كل من الأرجنتين، بوليفيا، البرازيل ، تشيلي ، كولومبيا ، الإكوادور، إسبانيا، غواتيمالا، المكسيك، بنما، باراغواي ، بيرو ، البرتغال ، جمهورية الدومينيكان ، أوروغواي وفنزويلا.

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