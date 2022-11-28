الإثنين 28 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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توك شو

بـ 12.3 مليار جنيه.. تفاصيل تنفيذ مشروعات تنموية في محافظات مصر (فيديو)

الدكتور خالد قاسم
الدكتور خالد قاسم
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كشف الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير  التنمية المحلية، تفاصيل تنفيذ مشروعات تنموية بـ 12.3 مليار جنيه ضمن الخطة الاستثمارية في المحافظات.

وقال “قاسم” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” والمذاع على "القناة الأولى"، إن تنفيذ هذه الخطط التنموية، تأتي ضمن دور الدولة في توفير اعتمادات للارتقاء وتسهيل حياة الأهالي بالمحافظات، موضحا أن وزير التنمية المحلية أعلن أن إجمالي التكلفة للمشروعات التي تنفذ من بداية السنة المالية الحالية 12.3 مليار جنيه.

وأضاف مساعد وزير التنمية المحلية، أن المشروعات تتضمن البنية التحتية ونسبة التنفيذ وصلت لـ 48% في مجالات مد وتدعيم شبكات الكهرباء، ورصف الطرق، وتحسين البيئة، وكافة الأمور الخاصة بالوحدات المحلية.

وعن مشروعات البنية التحتية في المحافظات، قال مساعد وزير  التنمية المحلية، إن مشروعات البنية التحتية بالمحافظات نسبة تنفيذها يتراوح ما بين 35% وحتى 94% من المشروعات، موضحا أن وزير التنمية المحلية وجه على سرعة العمل على إزالة كافة العوائق التي تعطل المشروعات، لهدف توفير حياة أفضل للمواطنين.

كما أكد أن الخطة الاستثمارية وفرت 8.4 مليار جنيه في السنة المالية الحالية لصعيد مصر، و 7.7 مليار جنيه للقاهرة الكبرى، لافتاً إلى أنها راعت عدالة التوزيع بين أقاليم الدولة المصرية، لسد الفجوات التنموية، وشعور المواطن بالمشروعات.

وكان أعلن اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، أن إجمالى ما تم إنفاقه على المشروعات التنموية بالمحافظات من خلال الخطة الاستثمارية لها، فى الفترة من أول العام المالى الحالى يوليو 2022 وحتى منتصف نوفمبر الحالي بلغ 12 مليار و344 مليون جنيه، بنسبة 48% من إجمالي الاعتمادات المخصصة خلال العام المالي الحالي، والتى تقترب من 29 مليار جنيه، وذلك لدعم الاحتياجات العاجلة والطارئة للمحافظات ولاستكمال تنفيذ المشروعات التي تم البدء في تنفيذها في مجالات مد وتدعيم شبكات الكهرباء والإنارة ورصف الطرق وتحسين البيئة والأمن والإطفاء والمرور وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية، موضحا أن نسب تنفيذ المشروعات بالمحافظات تراوحت بين 35% إلى 94%.

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