طن الذرة بـ 9800 جنيه.. أسعار أعلاف الدواجن اليوم في الأسواق

شهدت أسعار أعلاف الدواجن حالة من الاستقرار اليوم الاثنين، في التعاملات الصباحية بالأسواق، و سجلت أسعار طن العلف بادي 23% اليوم 16900 جنيه للطن، وجاءت الأسعار كالتالي.

- أسعار أعلاف الدواجن

سجلت أسعار طن العلف بادي 23% 16900 جنيه للطن

سجلت أسعار طن العلف نامي 21 16700 جنيه للطن.

سجلت أسعار العلف ناهى 19% 16450 جنيهًا للطن.

سجلت أسعار طن العلف بادي نامي 16000 جنيه للطن.

سجلت أسعار طن العلف بياض 18% 14500 جنيه للطن.

سجلت أسعار طن العلف بياض 17% بـ14100 جنيه للطن.

سجلت سعر طن العلف بياض 16% بـ14000 جنيه للطن.

سجلت أسعار علف بياض 14% بـ13950 جنيهًا للطن.

- أسعار الذرة الصفراء

سجلت أسعار الذرة الأرجنتيني 9800 جنيه للطن.

سجلت أسعار الذرة البرازيلي 9800 جنيه للطن.

سجلت أسعار الذرة الأوكراني 9500 جنيه للطن.

سجلت أسعار إردب الذرة الرفيعة إنتاج محلي بـ1270 جنيهًا للطن.

سجلت أسعار إردب الذرة الشامية بـ1320 جنيهًا للطن.

- أسعار الفول الصويا

وبلغ سعر بذرة الصويا SB مستورد: 22100 جنيه للطن.

وسجل أسعار كسب صويا محلى 44%: 25500 جنيه للطن.

وسجل أسعار كسب صويا 46% محلى: 26000 جنيه للطن.

وسجل أسعار صويا فول فات بذرة مستوردة: 25000 جنيه للطن.

وسجل أسعار صويا فول فات بذرة محلي: 22100 جنيه للطن.

وسجل أسعار صويا هاي فات 43% بذرة مستوردة: 23700 جنيه للطن.

وسجل أسعار صويا هاى فات 43% بذرة محلية: 18900 جنيه للطن.

كما سجل أسعار كسب عباد +36%: 12000 جنيه للطن.

وسجل أسعار جيلوتين مستورد: 31200 جنيه للطن.

وسجل أسعار جيلوتين محلي: 31000 جنيه للطن.

أسعار ردة بران محلى 7300 جنيه للطن.

وبلغ سعر النخالة الخشنة 7700 جنيه للشكارة.

سجل سعر حمل تبن القمح الجديد 630 جنيهًا.