قومي المرأة بكفر الشيخ ينظم حملات توعوية بعنوان «احميها من الختان» بقرى مطوبس

قالت مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ الدكتورة أماني شاكر، إن المجلس نظم حملات للتوعية بمخاطر ختان الإناث بقرى حياة كريمة بمطوبس بعنوان "احميها من الختان".

وأضافت أماني في تصريح لها، أن عددا من قرى حياة كريمة بمطوبس شهد فعاليات أول أيام حملة طرق الأبواب بعنوان "احميها من الختان"، برعاية المحافظ جمال نور الدين، والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، وإشراف الدكتورة أماني شاكر مقررة الفرع.

واستهدفت الحملة 15120 من السيدات والرجال والأطفال بالقرى، وتستمر الحملة في الفترة من 27 وحتى 29 نوفمبر الجارى، حيث شارك فيها مها منيسي، عفاف الجمل، إيمان بشت، مروة حمدي، ومنى فضل، عضوات الفرع وعدد من أئمة الأوقاف.

وأشارت مقررة الفرع إلى أن الحملة تضمنت نشر الوعي بالآثار الصحية النفسية الناتجة عن ممارسة جريمة ختان الإناث، والتوعية بالرسائل القانونية الخاصة بتجريم ختان الإناث، والإجراءات المتخذة لردع المخالفين.

كما تمت التوعية بأضرار زواج القاصرات والمغالاة في تجهيز العرائس، ونشر الرسائل الخاصة بمبادرة تنمية الأسرة المصرية، وذلك بمشاركة الرائدات والقيادات الدينية "الواعظات والراهبات وأئمة وقساوسة" بالمحافظة.

وكانت قد قالت الدكتورة رانيا يحيى، عضو المجلس القومي للمرأة، إن المجلس القومي للمرأة يسير قدماً نحو تمكين المرأة اجتماعياً واقتصادياً.

وأكدت الدكتورة رانيا يحيى، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" مع الإعلامية دينا عصمت، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن المجلس القومي للمرأة يعمل على مناهضة جميع مظاهر العنف ضد المرأة من خلال مبادرة الـ16، وتتمثل بعض مظاهر هذا العنف في ختان الإناث، الزواج المبكر.

وأضافت في حديثها، أن انخفاض نسبة ختان الإناث في مصر من ٢١٪ إلى ١٤٪، حيث تم إطلاق الكثير من الحملات التوعوية بخطورة إجراء هذه العملية التي تعبر عن الانتهاك الواضح لجسد وحقوق المرأة.

وأشارت إلى أن جميع مكاتب المجلس القومي للمرأة بكل المحافظات المصرية يعمل على قدم وساق لتلقي جميع الشكاوى.