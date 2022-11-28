الإثنين 28 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تموين كفر الشيخ: توريد 34 ألفًا و944 طنًا من أرز الشعير لمواقع التخزين

أرز الشعير
أرز الشعير
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قال مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ عادل الهابط "إنه تم توريد 34 ألفا و944 طنا و828 كيلوجراما من محصول أرز الشعير لـ21 موقعا تابعا للجهات المسوقة التابعة لكل من الشركة المصرية للصوامع والبنك الزراعي المصري وقطاع مضارب كفر الشيخ.

وأكد مساعد وكيل الوزارة فى بيان اليوم الإثنين، على أن هناك متابعة من المحافظ على مدار الساعة خلال فترة الاستلام اليومية، مشيرا إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية لمتابعة تلك المواقع خلال موسم التوريد والمرور عليها وحل أي مشكلات قد تواجه بعضها وفقا لتوجيهات المحافظ.

وشدد الهابط على انتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين بما لا يتجاوز الفترة المقررة من قبل وزير التموين والتجارة الداخلية.

وكانت قد بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أمس الأحد، صرف مقررات ديسمبر لنحو 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية، وذلك من خلال 1500 مخزن جملة، تابع للشركة القابضة الغذائية، استعداداً لصرفها إلى أصحاب ومستفيدي البطاقات التموينية، اعتباراً من الخميس المقبل.

ويحصل على سلع المقررات التموينية 64 مليون مستفيد، مقيد على 23 مليون بطاقة تموينية، يصرف كل منهم سلعاً تموينية بقيمة 50 جنيها شهرياً، حتى المستفيد الـ4 بالبطاقة التموينية، بينما يحصل المستفيد الـ5 ومن يليه على سلع بقيمة 25 جنيها فقط.

وعلى جانب آخر، كانت قد شنت إدارة تموين ههيا، برئاسة محمد اﻷلفي، مدير الإدارة، حملة تفتيشية على اﻷنشطة التموينية والتجارية.

وتمكنت الحملة أثناء مرورها بعزبة السناطي، من ضبط كمية من اﻷرز الشعير المحلي موسم حصاد 2022 مقدارها عدد 256 شيكارة أرز شعير أوزان مختلفة، بإجمالي كمية مقدارها 19 طنًا تقريبًا مجمعة ومخزنة داخل مخزن بغرض بيعها بالسوق السوداء، وتم تحرير المحضر رقم (13332) لسنة 2022 جنح ههيا، وتم التحفظ على المضبوطات لدى التاجر على ذمة المحضر.

وزارة التموين أرز الشعير مضارب كفر الشيخ الشركة المصرية للصوامع البنك الزراعي المصري

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وائل لطفي

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