الإثنين 28 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الدقهلية: زراعة الأشجار على الطرق العامة والميادين لتوفير بيئة صحية وآمنة

زراعة الاشجار
زراعة الاشجار
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تابع الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، الجهود المكثفة التي تقوم بها رئاسة مراكز ومدن محافظة الدقهلية لزيادة المساحات الخضراء وزراعة الأشجار على الطرق العامة والميادين والشوارع، في إطار المبادرات الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة واتحضر للأخضر، لتوفير بيئة صحية وآمنة وتحسين الصورة البصرية للمواطنين.

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وتابع "مختار"، جهود الوحدات المحلية لمراكز ومدن طلخا المنصورة وحي غرب المنصورة، ففي مركز ومدينة طلخا قال محمد أمين، رئيس المركز والمدينة، إنه تمت متابعة تنفيذ أعمال استكمال الزراعة ورفع كفاءة ميدان كوبرى الجامعة أول طريق رافد جمصة من ناحية طلخا وزراعته بالنجيلة الطبيعية وأشجار الزينة.

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وفي مركز ومدينة المنصورة، قالت رحاب المزين، رئيس المركز والمدينة، إنه تمت متابعة تنفيذ أعمال الري للأشجار والتجهيز والعداد لاستكمال زراعة 700 شجرة مثمرة بجوار سور الجامعة، وكذا أعمال زراعة الأشجار ودهانات ونظافة مدخل ميت خميس، وذلك بمشاركة المجتمع المدني.


وفى نطاق حي غرب المنصورة، قال المحاسب المتولي عبدالعال، رئيس الحي، إنه تمت متابعة تنفيذ أعمال زراعة الأشجار بطول الطريق الدائري بنطاق حي غرب المدينة، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتحسين الصورة البصرية للمواطنين وتوفير بيئة صحية وآمنة لهم، وذلك بإشراف الدكتورة منى المتبولي، نائب رئيس الحي.

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وأكد المحافظ، استمرار متابعته الشخصية يوميًا لتنفيذ خطة المحافظة بشأن المبادرات الرئاسية، زراعة 100 مليون شجرة واتحضر للأخضر، بهدف رفع كفاءة تحسين الصورة البصرية للمواطنين وتوفير بيئة صحية وآمنة بنطاق محافظة الدقهلية.

 

100 مليون شجرة الجهود المكثفة الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية الزراعة الطرق العامة المبادرات الرئاسية المجتمع المدنى المساحات الخضراء

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