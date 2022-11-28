الإثنين 28 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير القوى العاملة: حريصون على التعاون والتواصل مع النواب لخدمة سوق العمل

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
ads

التقى وزير القوى العاملة، حسن شحاتة، مع المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، لمناقشة ملفات مشتركة، خاصة قضايا العمل، حيث أكد الوزير، خلال اللقاء الذي انعقد بمكتب رئيس المجلس، على حرص الوزارة على التواصل والتعاون المستمر مع النواب بهدف الحوار والنقاش، والاستفادة من الخبرات المتبادلة للخروج بقرارات وتشريعات تخدم سوق العمل بكل محاورها.

كما ثَمَن الوزير، الدور الذي لعبه مجلس الشيوخ في سرعة مناقشة مشروع قانون العمل وإرساله إلى مجلس النواب، وهو المشروع المُقدم من الحكومة مُمثلة في وزارة القوى العاملة، لتحقيق التوازن في علاقات العمل ومراعاة كل التغيرات التي طرأت على عالم العمل المحلي والدولي، وهو ما سيحقق المزيد من الاستقرار وزيادة الإنتاج.

وجاء في بيان صحفي عن وزارة القوى العاملة، اليوم الإثنين، أن هذا اللقاء الذي حضره المستشار محمود عتمان، أمين عام مجلس الشيوخ، والمهندس عبدالخالق عياد، رئيس لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، والنائب خالد عيش، عضو اللجنة، ونائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أكد فيه الوزير على أن الوزارة بدأت بالفعل في تنفيذ استراتيجيتها الواضحة بشأن تقديم الخدمات للوطن وللمواطن بكل مصداقية وشفافية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأن هناك ملفات على رأس الأولويات منها دعم وحماية وتوسيع قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة، والتدريب والتأهيل، وتوفير فرص عمل حقيقية، وتفعيل دور صندوق الطوارئ لدعم الشركات المتعثرة ودفع أجور عمالها حتى تعود عجلتها للحركة والإنتاج، إضافة إلى حماية العمالة المصرية في الخارج، وأيضًا المشاركة في المفاوضة الجماعية داخل المنشآت لتحقيق التوازن في علاقات العمل.

WhatsApp Image 2022-11-28 at 9.03.15 AM

وكان الوزير قد استمع، أمس الأحد، إلى تساؤلات واستفسارات قيادات وأعضاء لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، بشأن ملفات العمل، خاصة قضايا التدريب والتشغيل وفرص العمل والتعليم الفني، والعمالة غير المنتظمة، ونسبة الـ5% من ذوي الاحتياجات الخاصة، ومشروع قانون العمل، وغيرها، وذلك في لقاء بمقر المجلس" مع اللجنة برئاسة المهندس عبدالخالق عياد، وبحضور الوكيلين عمرو عزت ومجدي سليم، حيث رد الوزير على استفسارات النواب خالد عيش ونهى زكي والدكتور محمود صلاح، موضحًا أن وزارة القوى العاملة متمسكة بمبدأ المصداقية وإعادة الثقة مع المواطن من خلال خدمات حقيقية ولائقة، وموضحًا أن هناك توجيهات مباشرة من السيد رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، ورئيس مجلس الوزارء الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن تقديم كل أنواع الدعم للعمالة، خاصة غير المنتظمة، تماشيًا مع برامج الحماية الاجتماعية التي يرعاها الرئيس.

وزير القوى العاملة حسن شحاتة مجلس الشيوخ قضايا العمل سوق العمل قانون العمل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر الرئيس عبدالفتاح السيسي العمالة غير المنتظمة فرص عمل العمالة المصرية في الخارج

رئيس التحرير

وائل لطفي

الكيل بألف مكيال

الأكثر قراءة

موقع تسجيل الاستمارة الإلكترونية للشهادة الاعدادية 2023

اليوم.. تلقي الطعون على المرشحين للاتحادات الطلابية بجامعة طنطا

أسعار الفضة اليوم الإثنين

احتفالية لذوي الهمم في ختام القافلة الطبية بـ«بشاير الخير» في الإسكندرية

اليوم الحكم على متهمين في «خلية استهداف الكنائس»

«البنتاجون» يدرس اقتراحًا لتزويد أوكرانيا بأسلحة مداها يتجاوز 150 كيلومترًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

تسلل سيبراني.. حملة الصين غير المتكافئة للتأثير على آسيا والعالم

د. أحمد مجاهد

مسرح شوقى بين عمود الشعر والدراما

محمود خليل

المستضعفون فى الأرض

رشا عبدالمنعم

ألف ليلة وليلة.. صراع الحب والكراهية بتصميم وليد عونى

محمد العسيري

لغز اختفاء «الوقائع» فى دار الكتب

ماجد حبته

السياحة الصحية.. وقفة واجبة

علي سعدة

التقارب التركى

جمال-أسعد

كفى متاجرة بالأديان

صور

مباراة الأهلى والمقاولون فى كأس مصر

مباراة الزمالك والمصرى فى كأس مصر 2022

أبرز اللقطات فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تحمل قطر و«فيفا» مسؤولية التنقل الآمن لبعثتها خلال كأس العالم

قوات الاحتلال تعتقل شابين فلسطينيين فى «نابلس» و«جنين» واندلاع مواجهات

الخارجية الفلسطينية تطالب بالضغط على إسرائيل لوقف التصعيد ولجم ميليشيا المستوطنين