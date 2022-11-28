رويترز: سقوط طائرة على خطوط الكهرباء فى واشنطن وانقطاع التيار

أفادت وكالة رويترز، الإثنين بسقوط طائرة صغيرة على خطوط الكهرباء عالية الجهد على بعد نحو 30 ميلاً شمالي العاصمة الأمريكية واشنطن، أمس الأحد، مما تسبب في انقطاع الكهرباء بشكل كبير.

ووفقا لـ"رويترز"، فقد أدى سقوط الطائرة على الأسلاك إلى انقطاع لكهرباء عما يتراوح بين 85 ألفاً و90 ألف شخص وذلك طبقاً لما ذكرته شركة بيبكو للمرافق في منطقة واشنطن. وتم إغلاق الطرق وانقطعت الكهرباء عن العديد من إشارات المرور في المنطقة.

وعلقت الطائرة في خطوط الكهرباء الحية على بعد 100 قدم من الأرض.

البيت الأبيض: بايدن يتمكن من إحداث أقوى التحالفات فى تاريخ أمريكا

وفي سياق منفصل، أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن قد تمكن من إحداث أقوى التحالفات الشراكات الدولية في تاريخ الولايات المتحدة.

وجاء في بيان البيت الأبيض على تويتر: "التحالفات والشراكات الأمريكية أقوى من كل سابقاتها، ما أصبح ميزة نهج الرئيس بايدن".

ويشار إلى أن هذا النهج يشمل تقدم مصالح وقيم الولايات المتحدة في العالم، متضمناً انضمام السويد وفنلندا إلى حلف الناتو، تعزيز الأمن الجماعي للحلف، وتعزيز الشراكة العابرة للأطلنطي.

ترامب يتهم وزارة العدل الأمريكية بالفساد

اتهم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وزارة العدل بالفساد، متسائلا إذا كان سيتم السماح للمستشار الخاص جاك سميث، بالتحقيق في أعمال الشغب التي وقعت في 6 يناير 2021 في الكابيتول،

وكتب جو بايدن على منصة "تروث سوشيال" الخاصة به: "وزارة العدل فاسدة.. عرضت مليون دولار لكريستوفر ستيل للكذب، ودفعت ثروة روسية للوصول إلى ترامب، هذا ما قاله فيسبوك، ناهيك عن الكمبيوتر المحمول الخاص بهنتر بايدن في القضية المزعومة المتعلقة بمعلومات روسية مضللة في الانتخابات، وهم يعلمون أنها ليست كذلك".



