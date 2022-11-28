الإثنين 28 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

أستاذ دراسات بيئية يكشف أهمية مبادرة الـ 100 مليون شجرة

زراعة شجر
زراعة شجر
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أوضح الدكتور عبدالمسيح سمعان، أستاذ الدراسات البيئية بجامعة عين شمس، أهمية المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة، قائلًا: "إن هذه المبادرة تعتبر من المبادرات الرائدة في مجال البيئة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الفترة الماضية".

وأضاف الدكتور عبدالمسيح سمعان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حديث الأخبار، المذاع عبر فضائية extra news، الذي تقدمه الإعلامية ريهام السهلي، أن هذه المبادرة تعكس اهتمام مصر بقضية الأشجار، حيث تهتم مصر بها منذ زمن بعيد، كما أن القوانين تحث كافة المسؤولين على زراعة الأشجار. 

وأوضح أن إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي مبادرة بزراعة 100 مليون شجرة، يحسن بشكل كبير جداً ف البيئة، وهو يأتي في إطار الإهتمام العالمي بالغابات  العالمية، خاصة الغابات العالمية  التي تعتبر الرئة الطبيعية للهواء. 

سيكون هناك جزء من هذه المبادرة  أشجار مثمرة، مثل الزيتون وبعض الأشجار الخشبية مثل الكافور وغيرها، حيث سيتم زراعتها  في أكثر من  9900 منطقة  على مستوى الجمهورية، وستأخذ 6600 فدان، حيث تكون جاهزة لزراعة  هذه الأشجار التي تعتبر في غاية الأهمية  للطبيعة والبيئة. 

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