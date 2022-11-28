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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رسميًا.. «التعليم» تصدر خطابًا بشأن التعاقد مع معلمين مقابل 20 جنيهًا للحصة

الدكتور رضا حجازي
الدكتور رضا حجازي
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وافق الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على إدراج حملة المؤهلات العليا ضمن الفئات المسموح لها بالعمل بنظام الحصة بما لا يجاوز 20 جنيها، وذلك لسد العجز في الأنشطة ومعلمي المواد الأساسية.

ووفق خطاب صادر عن الوزارة، فإنه في ضوء ما أسفر عنه لقاء الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مع مديري مديريات التربية والتعليم بشأن متابعة سير العملية التعليمية على مستوى الجمهورية للعام الدراسي 2022 / 2023 ونظرا لطلب أكثر من مدير مديرية خلال الاجتماع إضافة معلمي الأنشطة المختلفة ومعلمي التربية الخاصة للعاملين بالحصة في مرحلة التعليم الأساسي (ابتدائي وإعدادي).

وفي ضوء موافقة وزير المالية على الاستعانة بغير العاملين بالتربية والتعليم من حملة المؤهلات العليا للقيام بالعمل بنظام الحصة وبما لا يجاوز 20 جنيها للحصة الواحدة، بناء عليه وافق الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على إدراج الفئات السابق ذكرها ضمن الفئات المسموح لها بالعمل بنظام الحصة بما لا يجاوز 20 جنيها للحصة، وعلى مديري المديريات الاستعانة بكل من معلمي المواد الأساسية ومعلمي الأنشطة المختلفة ومعلمي التربية الخاصة في تغطية العجز الموجود في هذه التخصصات بنفس القواعد المعمول بها في هذا الشأن.

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