الإثنين 28 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تحطم مروحية روسية ومصرع شخصين

تحطم مروحية
تحطم مروحية
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لقي شخصان مصرعهما عندما هبطت طائرة هليكوبتر من طراز "روبنسون 66" بصعوبة في منطقة تفير الروسية، حسبما ذكرت خدمات الطوارئ المحلية لوكالة سبوتنيك.

وقع الحادث اليوم الأحد، في حوالي الساعة 19:30 بتوقيت جرينتش بالقرب من قرية فيازوفيتس.

وقال متحدث باسم الفرع الإقليمي لوزارة الطوارئ الروسية لوكالة "سبوتنيك"، إن "طائرة هليكوبتر تحطمت في حقل". مضيفا أن شخصين قتلا.

بينما قال متحدث باسم خدمات الطوارئ المحلية لوكالة "سبوتنيك"، إن "شخصين لقيا مصرعهما (في حادث المروحية)".

ومن بين الضحايا قائد المروحية وراكب، حسبما ذكر فرع النقل الغربي للجنة التحقيق الروسية على تلجرام.
 

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