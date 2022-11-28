الاتحاد الأوروبى يدرس رفع العقوبات عن البنك الزراعى الروسى

يدرس الاتحاد الأوروبي إمكانية رفع العقوبات عن البنك الزراعي الروسي "روسلخوزبنك"، وإعادة ربطه بنظام التحويلات المالية SWIFT في إطار من صفقة الحبوب.

وكتبت صحيفة "إزفستيا"، اليوم الإثنين، نقلًا عن المتحدث باسم الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي، بيتر ستانو: "لقد لاحظنا وجود مطالب روسية بشأن دور البنك الزراعي الروسي روسلخوزبنك في المعاملات المتعلقة بالأغذية والزراعة، بالإضافة إلى الصعوبات الملحوظة الناجمة عن انفصاله عن سويفت، ومع أن هذا يجعل المعاملات أكثر تكلفة وأبطأ، إلا أن الدفع لا يزال ممكنًا".

وأشار المسؤول الأوروبي إلى أن أي تعديل لإجراءات الاتحاد الأوروبي يجب أن يتم تبنيه بالإجماع من قبل الدول الأعضاء في المجلس، وتنص تدابير الاتحاد الأوروبي على إعفاء من العقوبات للسماح لمشغلي الاتحاد الأوروبي بالتعامل مع البنوك الروسية المتضررة.

وأضاف: "لا يزال عدد كاف من قنوات الدفع مفتوحة؛ نظرا لأن معظم البنوك الروسية لا تخضع لعقوبات وليست منفصلة عن سويفت، بما في ذلك المؤسسات المالية الكبرى مثل جازبروم بنك".

بدوره، قال رئيس اتحاد الحبوب الروسي، أركادي زلوشفسكي، لـ"إزفستيا": "إن روسلخوزبنك يلعب دورًا كبيرًا للشركات الزراعية المحلية، لكن المعاملات من خلال البنوك الأخرى صعبة بسبب العقوبات".

وأضاف: "إننا لا نتلقى أو نسدد أي مدفوعات من خلال البنك الزراعي الروسي، ونعمل بشكل رئيسي من خلال البنوك الوسيطة الدولية، على سبيل المثال، البنوك التركية".

وأردف: "لكن هذه البنوك في الآونة الأخيرة كانت تخشى أيضًا من عقوبات ثانوية، مما يجعل من الصعب جدًا على الشركات الزراعية الروسية العمل وإجراء التعاقدات".