رئيس حزب الاتحادى الديمقراطى: الغرب لن يرضى على مصر طالما الدولة فى تقدم

قال حسن ترك، رئيس حزب الاتحادي الديمقراطي، إن الغرب لن يرضى على مصر طالما أن هناك تقدم ملموس في تطوير الدولة المصرية، بعد تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مقاليد الحكم.

وأضاف ترك، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حديث الأخبار المذاع عبر فضائية extra news، أن نجاح مصر في إحداث هذه التنمية خلال 8 سنوات جعل الغرب والكارهين لمصر يشعرون بالقلق لافتا إلى أن الكارهبن يتصيدون أمورًا وهمية ليس لها أي أساس من الصحة.

وأوضح أن البرلمان الأوروبي دائم الهجوم على مصر بسبب ودون سبب، لافتاً إلى أنه يعتمد دوماً في تقاريره على معلومات مغلوطة ومشبوهة ولا يلتزم بالحيادية مؤكدا أن مواقفة تجاه مصر مشينة ومثيرة للشكوك.

وأشار إلى أنه يوجد علاقة طردية بين الاستقرار الإقتصادي والسعي نحو الإزدهار ومحاولات التدخل في الشئون الداخلية ، معقبا:"مصر في عهد الرئيس السيسي تطور واصلاح اقتصادي في المشروعات الصناعية الضخمة والطرق والمواصلات والاستقرار ".

وأكد أن كل هذه الأمور الإيجابية تحدث بلبلة عند كل من يريد الإيقاع بمصر والخوض بها إلى ما يسيء بها .