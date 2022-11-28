فليك بعد التعادل مع إسبانيا: ألمانيا لديها محاربين.. وكوستاريكا أظهرت عقلية رائعة

تحدث هانز فليك المدير الفني لمنتخب ألمانيا، عقب التعادل بين فريقه وإسبانيا في الجولة الثانية من مرحلة المجموعات بمونديال قطر 2022.

وكان منتخب ألمانيا قد تعادل مع إسبانيا بهدف لكل فريق، وأصبح للماكينات فرصة ضعيفة للتأهل إلى ثمن النهائي.

وقال فليك في تصريحات عقب المباراة " راضٍ للغاية والفريق راضٍ بهذه النتيجة وعما نريد القيام به لكننا اتخذنا خطوة واحدة فقط".

وأضاف " نحن فريق، حتى لو قرأنا بشكل مختلف، لدينا تعاون جيد، ما حققه الفريق عملاق، أنا فخور".

وتابع " لدينا محاربين على أرض الملعب يلعبون بقلوبهم، ولو حصلنا على مزيد من الثقة فسيكون كل شيء ممكنًا".

وواصل فليك " لقد كانت مباراة عالية المستوى وهذا ما نريد رؤيته من فريقنا، عندما أرى المباراة القادمة ضد كوستاريكا، نريد أن نحظى بأفضل الظروف للتأهل".

وعن منتخب إسبانيا " لقد قلت بالفعل إن إسبانيا فريق رائع يمزج الشباب مع قدامى المحاربين، أنا أحب أسلوبهم في اللعب".

وعن مواجهة كوستاريكا في الجولة الأخيرة، شدد " لديهم عقلية رائعة خاصةً أنهم تمكنوا من الفوز على اليابان والوقوف على أقدامهم رغم الخسارة أمام إسبانيا بنتيجة 7-0".

وأتم " لايزال الطريق طويلا أمام كوستاريكا وعلينا التركيز في هذه المباراة، نحتاج إلى مزيد من الثقة".