الإثنين 28 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إسرائيل تبعث رسالة احتجاج إلى قطر بشأن كأس العالم

مراسل إسرائيلي في
مراسل إسرائيلي في قطر
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أفادت القناة 13 العبرية بأن الخارجية الإسرائيلية بعثت رسالة احتجاج إلى قطر والفيفا ضد ما حدث لطواقم الصحافة والمشجعين الإسرائيليين.

وقالت القناة 13 العبرية: "وزارة الخارجية الإسرائيلية بعثت رسالة احتجاج إلى قطر والفيفا ضد ما حدث لطواقم الصحافة والمشجعين الإسرائيليين، وحملتهم المسؤولية بضرورة السماح بحرية الصحافة كاملة والسماح للإسرائيليين بالتنقل بأمان".

ويأتي ذلك عقب عدة مقاطع فيديو وثقت تضامن المشجعين العرب مع القضية الفلسطينية ورفضهم الحديث مع الإعلام العبري.

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