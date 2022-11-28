الإثنين 28 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

روسيا تدرس الانتقال إلى الاتحاد الآسيوى لكرة القدم

رئيس الاتحاد الروسي
رئيس الاتحاد الروسي لكرة القدم ألكسندر ديوكوف
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أعلن رئيس الاتحاد الروسي لكرة القدم، ألكسندر ديوكوف، أنه سيتم النظر في الانتقال من الاتحاد الأوروبي إلى الاتحاد الآسيوي للعبة، في الاجتماع المقبل للجنة التنفيذية للاتحاد الروسي.

ونقل موقع "تشامبونات" الرياضي الروسي، عن ألكسندر ديوكوف، قوله: "قبل بضعة أشهر قلت إنه من المبكر الحديث عن آسيا. لكن في الوقت الحالي، هذا احتمال يجب أن نفكر فيه. وسيناقش الاتحاد الروسي الانتقال إلى الاتحاد الآسيوي في الاجتماع القادم للجنة التنفيذية. لست متأكدا من أنه سيتم اتخاذ القرار، ولكن الوضع يحتاج للمناقشة.

هناك الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الذي لا يزال يعتبرنا عضوا في عائلة كرة القدم الأوروبية، باستثناء المباريات الرسمية، تعاوننا لا يزال مستمرا. نواصل العمل على برامج مشتركة، ويواصل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تمويل مشاريعنا. ولن يكون سويا بدء المفاوضات من وراء ظهورهم".

يذكر أن منتخب روسيا لكرة القدم استبعد من المشاركة في المباريات الدولية الرسمية بقرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم الـ"فيفا".

ولم يتمكن منتخب روسيا من المشاركة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 ، وعن دوري الأمم الأوروبية، كما سيغيب عن جولة التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأوروبية 2024. في عام 2022، خاض المنتخب الروسي ثلاث مباريات ودية: مع قيرغيزستان (2-1) في شهر سبتمبر، وكذلك مع طاجيكستان (0-0)، وأوزبكستان (0-0) خلال شهر نوفمبر الجاري.

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