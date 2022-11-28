الإثنين 28 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

صحيفة عبرية: إسرائيل تعتزم إرسال مساعدات إلى أوكرانيا

مساعدات إلى أوكرانيا
مساعدات إلى أوكرانيا
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تستعد إسرائيل لتقديم شحنات جديدة من المساعدات الإنسانية إلى أوكرانيا، حيث من المقرر أن تتلقى كييف مولدات كهربائية ومعدات طبية، حسبما ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

ووفقا للصحيفة: "سيتم إرسال عشرين مولدا كهربائيا كبيرا تبلغ قيمتها نحو مليون دولار إلى أوكرانيا عبر أوروبا. كما سيرسل برنامج التنمية الدولي الإسرائيلي (ماشاف) أدوية ومعدات طبية تبلغ قيمتها نحو مليون دولار إلى أوكرانيا في المستقبل القريب".

وبحسب مسؤول إسرائيلي، فإن تل أبيب تدرس أيضا إعادة فتح السفارة لدى كييف على أساس دائم، وتنتظر وزارة الخارجية الإسرائيلية الآن توصيات جهاز الأمن "الشاباك" لاتخاذ القرار النهائي.

وفي وقت سابق، أعلن وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا، عن اتفاقيات لتوريد معدات الطاقة إلى كييف من 12 دولة، لا سيما إسرائيل.

بالإضافة إلى ذلك، تم تزويد أوكرانيا بعدة دفعات من المعدات الخاصة، وفقًا لسفير الدولة العبرية لدى كييف ميخائيل برودسكي، واستقبلت إسرائيل أيضا 20 جنديا أوكرانيا مصابين بجروح خطيرة للعلاج.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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