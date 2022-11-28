الإثنين 28 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

شيخ الأزهر يتكفل بسداد ديوان إحدى حالات «واحد من الناس»

شيخ الأزهر
شيخ الأزهر
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كشف الإعلامي عمرو الليثي، عن تكفل الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بسداد  قروض بنكية على السيدة منى، إحدى الحالات الإنسانية التي عرضها البرنامج بعد تخلي نجلها الوحيد عنها.

 

تفاصيل قصتها

وقال عمرو الليثي، خلال حلقة برنامج "واحد من الناس"، والمذاع عبر فضائية "الحياة"، إن الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، تكفل بسداد قروض بنكية تقدر بنحو 36 ألف جنيهًا، وإقرار مبلغ شهري لها مدى الحياة، ودخلت السيدة  منى في نوبة بكاء مؤكدة أن الله أرسلهم لها.

 

وأكد الليثي، أن أحد رجال التربية والتعليم تكفل بدفع مبلغ مالي لها شهريًا بعد عرض قصتها بالبرنامج، وهو الأمر الذي قابلته السيدة منى بالبكاء.

 

وكشف عمرو خلال الحلقة أن نجل السيدة منى، "العاق لوالدته"، اشترط عليه عند اتصاله به لزيارة والدته، أن يسدد ديونها وأن يعطيه مبلغًا من المال، وعلق على ذلك قائلًا لوالدته: "اعتبريه مات ولا تسألي عنه بعد".

 

يذكر أن السيدة منى، هي مقعدة ومتقدمة في السن، تخلى عنها نجلها الوحيد وتركها بعد أن قامت بعمل قروض ماليه له أنفقها ورفض سدادها، وتعيش بغرفة واحدة وتقوم إحدى جيرانها بمساعدتها والاهتمام بأمورها.

عمرو الليثي شيخ الأزهر الدكتور احمد الطيب الحالات الإنسانية يسدد ديون التربية والتعليم

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