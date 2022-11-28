تبلوهات نوبية وأمسيات شعرية.. فعاليات المسرح المتنقل بالرديسية لثقافة أسوان

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة من خلال فرع ثقافة أسوان برئاسة نجوى أحمد سيد، التابع لإقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة أحمد درويش فعاليات المسرح المتنقل بقرية الرديسية لمدة ثلاثة أيام متتالية.



تضمن اليوم الأول محاضرة "الهجرة الغير شرعية وأثرها على الشباب" ألقتها مروة عبدالصمد قالت إن ظاهرة الهجرة غير الشرعية واحدة من أكثر المشكلات التي تؤرق المجتمع الدولي، وهي ظاهرة متعددة الأبعاد حيث يسهم فيها عوامل اقتصادية وسياسية واجتماعية وسكانية، ويعد الدافع الرئيسي في انتشارها هو تزايد الضغط على الهجرة بشكل عام مع ارتفاع تكلفة الهجرة النظامية أو تطبيق سياسات تحد من هجرة الأشخاص إلى بلاد أخرى بطريقة قانونية، وهي ظاهرة عالمية يعاني منها مختلف دول العالم، ولذا تعددت الدراسات التي تحاول أن تحدد مواطن الخلل والأسباب التي تؤدي بالبعض إلى هجرة الوطن حتى ولو كانت بطرق غير قانونية وتعرضهم لخطر الوفاة أثناء الهجرة أو بعدها.



وقدمت فرقة توشكى للفنون التلقائية بقيادة محمد شريف مجموعة من التابلوهات النوبية وهي: " الغزل النوبي "أسمر شيرتو"، ليلة الحناء مشاء الله صلاتو، توشكى الأمل، مسكا جرو، رقصات سودانية، إلينا إلينا ووه بدا، أفراح النوبة، زفة العريس، الأراجيد".



وفي اليوم الثاني نفذت محاضرة "السلوك البيئي وتغير المناخ" ألقتها رحاب متولى قالت للانسان دور في تغير المناخ، و يعتبر المناخ من الأمور الهامة التي يجب أن نحافظ عليها من أي تغيير قد يلحق به، حرق الوقود والغازات المنبعثة منها، النفط والفحم، زيادة الأنشطة الصناعية هي السبب في تزايد الغازات وهذا يلعب دور سلبي كبير في تغير المناخ، يسبب العديد من العواقب للتغير المناخي ويؤدى إلى الجفاف الشديد، الحرائق. الفيضانات، ذوبان الجليد في المناطق القطبية، العواصف.



وقدمت فرقة أطفال أبوسمبل للفنون الشعبية بقيادة حسن عطالله تبلوهات راقصة "شيكولاتة، ايلي لي ليه، صندليريه، ووه نور".



وفى اليوم الثالث أقيمت محاضرة بعنوان "سماحة الإسلام" ألقاها أحمد محمد الأمين تحدث عن سماحة الإسلام مع غير المسلمين والإحسان إليهم والبر بهم و ينعموا بحسن الجوار وشتى صور الإحسان والتسامح في المعاملة، وعدم رد العدوان والإساءة والصبر على الإساءة، ومقابلتها بالإحسان.



وقدمت فرقة توشكى للفنون التلقائية بقيادة محمد شريف مجموعة من التبلوهات النوبية والاسوانية "مسكاجرو، فخور انا، الاراجيد، نوبا"، بالإضافة إلى أكتشاف مواهب من أطفال القرية فى الشعر والغناء.

كما تم إقامة معرض كتب لاصدارات الهيئة، إلى جانب عدد من الورش الفنية "عمل ديكورات للمنزل من خامات البيئة، رسم على الوجه للاطفال" للفنانة فاطمة علوانى، ورش "عمل مسكات أطفال، اكسسوارات خرز، طباعة استنسل على القماش" للفنانة منى يونس، وأقيم معرض نتاج الورش.



ونفذت أمسيات شعرية شارك فيها الشعراء خالد عبد الوهاب بقصيدة "معجزة، كفكف دموعك"، محمد ربيع بقصائد "يارسول الله ، بهتف باسمك يابلادى"، محمود عبدالله بقصيدة "إن كان قال فقد صدق، محمد نبى"، رضا كرار بقصيدة "زاد الوجع، رباعية، خانة".



كما تم عرض مسرح عرائس للفنان هانى فهمى قدم فقرات "الكتكوت الفصيح، بكار، البلياتشو، بو، شيرك الشرير، الحصان، نمور".

فعاليات المسرح المتنقل بأسوان

فعاليات المسرح المتنقل بأسوان

فعاليات المسرح المتنقل بأسوان

فعاليات المسرح المتنقل بأسوان

فعاليات المسرح المتنقل بأسوان