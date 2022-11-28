الإثنين 28 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

بالتزامن مع فصل الشتاء.. 5 أطعمة يجب تضمينها في نظامك الغذائي

أطعمة شتوية
أطعمة شتوية
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يمني الكثيرمن الأشخاص أنفسهم بالاستمتاع بأجواء فصل الشتاء الباردة مع اقتراب حلوله رسميا فس شهر ديسمبر المقبل، ومن الضروري أيضًا إعطاء الدفء لجسمك، وهو ما يحتاجه الجسم خلال موسم البرد، خلاف ذلك قد ينتهي الأمر بالفرد إلى قضاء الشتاء في السرير مع الأمراض التي تنتشر خلال هذا الفصل، مثل البرد أو الأنفلونزا، أو لاآلام المفاصل، والربو، وأمراض القلب، وجفاف الجلد وغيرها.

عندما تنخفض درجة الحرارة يتباطأ نشاط التمثيل الغذائي لجسم الفرد أيضًا للحفاظ على الطاقة ودفء الجسم، هذا هو أحد الأسباب التي تجعل الشخص يشعر بالنعاس أو الخمول خلال فصل الشتاء.

لا تقتصر تحضيرات الشتاء على الملابس الدافئة وسخانات الغرف فحسب، بل يعتبر الطعام أيضًا جزءًا كبيرًا منه، مع التنوع المناسب من الطعام يمكن للمرء أن يعزز المناعة بسرعة كبيرة ويحافظ على دفء الجسم خلال فصل الشتاء ويحمي نفسه.

- أبرز العناصر التي يجب إضافتها للطعام خلال فصل الشتاء

و فيما يلي بعض العناصر الغذائية المدرجة التي يجب على الشخص إضافتها في النظام الغذائي من أجل الصحة والرفاهية.

- البيض

هناك طلب كبير على البيض خلال فصل الشتاء بأكمله، فهو مصدر للطاقة وغني بالبروتينات والدهون والفيتامينات التي تساعد في الحفاظ على الجسم دافئًا، يمنحك البيض في الشتاء قوة تمس الحاجة إليها محملة بالتغذية ومناعة أفضل.

يمكن للجميع شراء البيض مسلوق أو مخفوق أو مضاف إلى الخضار ويقلب في المقلاة، البيض دائما لذيذ وصحي.

- الفواكه

الشتاء هو فصل جميل للعديد من الفواكه اللذيذة والعصرية والملونة مثل الحمضيات والتوت والبطيخ، هذه الفاكهة الموسمية هي مصادر غنية للتغذية وستحافظ على لياقتك خلال الموسم.

يمكن للفرد تناول الفاكهة كوجبات خفيفة في منتصف الوجبة، يمكن للناس إضافة الرمان والأناناس والتفاح والكيوي إلى سلطاتهم والاستمتاع بأفضل ما في الصحة بالإضافة إلى المذاق، من الجيد دائمًا إضافة الفاكهة إلى النظام الغذائي.

- جذور الخضروات

الخضروات الجذرية مثل اللفت والشمندر والبطاطا الحلوة والفجل وما إلى ذلك تحافظ على دفء الجسم لأن قوتها الهضمية أبطأ، مما ينتج المزيد من الحرارة. 

يمكن استخدام خضروات الجذور هذه لصنع الحساء الدافئ ويمكن استخدامها كسلطات.

- السمن

يعتبر السمن من أكثر الدهون سهولة في الهضم، حيث يمنح الجسم الدفء الذي يحتاجه بشدة، ليس فقط الحرارة ولكن السمن يساعد أيضًا في الهضم والوقاية من الإمساك ويزيد من المناعة والحماية من البرد والإنفلونزا.

- فواكه جافة

الفواكه الجافة مثل الكاجو واللوز والزبيب تولد حرارة في الجسم، كما أنها مفيدة في علاج فقر الدم والأمراض الأخرى التي تسببها نقص الحديد والفيتامينات، كل ما عليك فعله هو تناولها نيئة أو خلطها بالحليب.

أطعمة شتوية فصل الشتاء بيض شوفان فواكه

رئيس التحرير

وائل لطفي

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