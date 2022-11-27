الزراعة: أصناف القمح التي حذرنا منها تعاني الصدأ الأصفر في الشتاء

كشف محمد على فهيم، رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة، تفاصيل تحذيرات الزراعة عن 3 أصناف قمح في الموسم الحالي.

وقال فهيم، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "التاسعة"، مع الإعلامي يوسف الحسيني، المُذاع عبر فضائية "الأولى المصرية"، مساء اليوم الأحد، إن لدينا أكثر من 19 صنفا من القمح موفرة للماء وقصير العمر، موضحا أن هناك أصنافاً أخرى تمرض في أغلب الأحيان، وأطلقنا تحذيرا من 3 أصناف، يجب عدم زراعتها لهذا السبب الهام.

أضاف أن القمح في مصر الأفضل إنتاجية على الصعيد العالمي، مشيرًا إلى أن الأصناف التي حذرنا من زراعتها تعاني من مرض الصدأ الأصفر في فترة فصل الشتاء.

وتابع رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة، أن الدولة المصرية استطاعت إدخال أصناف جديدة على زراعة القمح لزيادة المخزون الاستراتيجي.