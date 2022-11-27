الإثنين 28 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

طفلة «هالة حبيبتي» تكشف سر ابتعادها عن التمثيل

الفنانة هند حسني
الفنانة هند حسني
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كشفت الفنانة هند حسني نجمة مسرحية «هالة حبيبتي» سر ابتعادها عن الوسط الفني بعد بدايتها القوية مع الفنان فؤاد المهندس.

وقالت هند حسني خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء DMC» المُذاع على قناة «DMC» الأحد: «الناس متخيلة إني عملت مسرحية هالة حبيبتي والبرلمان الصغير وبعدين توقفت، لكن أنا اشتغلت مسرحيات وأعمال أخرى كثيرة مثل حمري جمري، وداعًا يا بكوات، وبيت من لحم، وخالتي صفية والدير، بالإضافة إلى أعمال لمسرح الدولة».

أضافت: «لغاية سنة 2000 وأنا أعمل وتخرجت كنت متخيلة إن في أعمال هتتعرض عليا، وأنا كمان لم أسعى للعمل ومحصلش نصيب ومفيش حاجة عُرضت عليا».

وتابعت «قعدت فترة كبيرة جدًا لا أعمل لحد ما ظهر التريند بتاع أستاذ مفيد فوزي واللقاء الشهير معه»، مشيرة إلى أن في طفولتها لم يكن هناك قنوات مثل الآن لتوصيل جميع الأعمال التي شاركت بها.

هند حسني: الناس مشافونيش غير في مسرحية هالة حبيبتي

وأردفت: «الناس تخيلت إني الطفلة الصغيرة اللي ظهرت في مسرحية هالة حبيبتي بس مشافونيش في مراحل سنية أخرى».

واستكملت: «لما شوفت الحوار الشهير مع مفيد فوزي فرحت جدًا بردود فعل الناس وإنهم فاكرني وحابين وجودي مرة أخرى، ووجودي في مهرجان السينما كان شيء مشرف جدًا وفرحت به»، مؤكدة أنها تريد العودة للتمثيل مرة أخرى إذا كانت هناك فرصة جيدة.

طفلة هالة حبيبتي طفلة مسرحية هالة حبيبتي مسرحية هالة حبيبتي هالة حبيبتي الفنانة هند حسني برنامج مساء dmc

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