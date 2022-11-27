الأحد 27 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

قريبًا.. صدور رواية «الآنسة جميلة» للروائية نسرين النقوزي

قريبا صدور رواية
قريبا صدور رواية " الآنسة جميلة " للكاتبة الروائية نسرين ا
ads

عن سلسلة الإبدع العربي التابعة الهيئة العامة المصرية للكتاب تصدر قريبًا رواية الآنسة جميلة للروائية نسرين النقوزي.

قالت نسرين، على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"رواية تفتّش عن ضرورات الصمت، التخفّي، الكذب والظلام داخل البناء النفسي لمجتمعات الشرق، تتناول من وجهات نظر أفراد داخل إطار أسري عدة قضايا مسكوت عنها ومغطاة بعدة طبقات من التراث السلطوي؛ تشوهات الدماغ العربي المعاصر في مواجهة حداثة اللحظة وتطور الحياة من حوله، احتياجات إنسانية تتأخّر فتعمّق الإحساس بالعدم.

وتابعت "تقدم الرواية حقيقة شخصية النساء العربيات من الداخل ونظرتهن لأنفسهن، مشاعرهن، حقيقة علاقتهن مع أجسادهن، صراع البقاء/ القيادة ضمن قطيع الذكور، عن طريق خطاب سردي متعدد الأصوات، وبلغة السخرية المعتمدة كميزة أساسية طاغية.

- من أجواء الرواية؛

تغيّر أبي قليلاً بعد هذه الحادثة، صار يجلس وحده أكثر، ويتكلّم أقل. كان يشرد أحياناً كثيرة وهو يدخّن نارجيلته. لعلّه صُدِمَ أننا سنعرف بهذه التفاصيل وصُدِم إنّ الفتاة ستُخبِر أهلها، كما لو إنها طعنته، لرُبما فَهِمَ الآن إن الفتيات الصغيرات يستغللن من هم في سنه للهروب من واقعهن والحصول على بعض المال. يظننّ إن العجائز لا شخصية لهم وأنهنّ سيعِشْن بحرية مع رجل بسن أبيهن. لكن ها هي سهير "أكلت الضرب" كما تقول مراراً دون أن تخجل فأبي بالرغم من سنّه إلا إنه ما زال جاهزا كالشباب، كما أنه يلاحقها بكل تفصيل كالمراهقين. أنظر إليه في جلسته هذه، الصامتة، وأغتم، لا أدري لِمَ! أشعر به مكسوراً، وسهير تسأله كل الوقت ما به! لكنها لا تهتم؛ طالما مصروفها يصلها وطعامها وملبسها، تتركه وحده كما يرغب، وتجلس في غرفة الجلوس تشاهد مسلسلاتها.

ونسرين النقوزي وروائية لبنانية، تعد رواية “الآنسة جميلة” هى الرواية الثانية لها بعد رواية “المنكوح” عن دار بن رشد للنشر والتوزيع.

قريبا رواية الآنسة جميلة سلسلة الإبدع العربي الهيئة العامة المصرية للكتاب نسرين النقوزي رواية تفت ش عن ضرورات الصمت حقيقة شخصية النساء العربيات

رئيس التحرير

وائل لطفي

الكيل بألف مكيال

الأكثر قراءة

موقع تسجيل الاستمارة الإلكترونية للشهادة الاعدادية 2023

النيابة العامة تحقق فى وفاة علياء عامر بإيتاى البارود

تم حجبها عن التداول بالأسواق.. ضبط 35 طن أرز شعير بالبحيرة

مفتوح الآن.. تردد قناة الكاس extra one نايل سات مشاهدة كأس العالم

«توقعات بتحقيق 50 مليار دولار خلال 2022».. 9 مؤشرات عن الصادرات المصرية

إصابة 8 في انقلاب سيارة ميكروباص بقنا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

تسلل سيبراني.. حملة الصين غير المتكافئة للتأثير على آسيا والعالم

د. أحمد مجاهد

مسرح شوقى بين عمود الشعر والدراما

محمود خليل

المستضعفون فى الأرض

رشا عبدالمنعم

ألف ليلة وليلة.. صراع الحب والكراهية بتصميم وليد عونى

محمد العسيري

لغز اختفاء «الوقائع» فى دار الكتب

ماجد حبته

السياحة الصحية.. وقفة واجبة

علي سعدة

التقارب التركى

جمال-أسعد

كفى متاجرة بالأديان

صور

مباراة الأهلى والمقاولون فى كأس مصر

مباراة الزمالك والمصرى فى كأس مصر 2022

أبرز اللقطات فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

محطة تل أبيب

المزيد

قوات الاحتلال تعتقل شابين فلسطينيين فى «نابلس» و«جنين» واندلاع مواجهات

الخارجية الفلسطينية تطالب بالضغط على إسرائيل لوقف التصعيد ولجم ميليشيا المستوطنين

3 تحديات تواجه نتنياهو فى تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة