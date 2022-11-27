مواطن يحذر من مستريح عقارات: نصب على الناس في 600 مليون جنيه

حذر أحمد عبدالمنعم، أحد ضحايا مستريح العقارات، المقيم في القاهرة، من مستريح عقارات مازال ينصب على المواطنين رغم حبسه.

كشف عبدالمنعم، خلال مداخلة هاتفية مع د.محمد الباز، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، تفاصيل تعرضه وآخرين للنصب، وشراء شقق وهمية غير موجودة على أرض الواقع.

وقال "مثل أي شاب مغترب فكرت أشتري شقة، كنت مسافر في الخارج أرسلت أشتري شقة، قابلت حسام محمد حسين بخيت صاحب شركة اياد للاستثمار العقاري، وشفت الأرض، وتحصل على ثمن الشقة، مليون و350 ألف جنيه، في يوليو 2017، ثم اشتريت قطعة أرض أخرى، وشقة في ألف مسكن، ثم فوجئت إنه حبس في النيابة العسكرية على ذمة مخالفة المبان، ثم فوجئت مرة أخرى أنه حبس في قضية جنائية".

وأردف "لقيت عليه 507 محاضر، وناصب على الناس في 600 مليون جنيه، وناصب عليا في 6 ملايين و200 ألف جنيه، تقدمنا ببلاغ لأنه كاتب القضية خاضعة للتحقيق".

وفجر مفاجأة أنه له معاونين في الخارج ، ومازال يبيع شقق وهمية من داخل محبسه عن طريق المعاونين.

وختم بتوجيه رسالة للراغبين في شراء شقة، قائلا: "يتشتري من شركة تابعة للدولة أو خاضعة لإشراف الدولة".