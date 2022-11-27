طبيب: المخدرات تغيّب ضمير المتعاطي ويتحول لإيذاء المجتمع

علق الدكتور هاشم بحري، أستاذ الطب النفسي، على لقاء وزارة الداخلية بطلاب المدارس للتوعية بمخاطر المواد المخدرة والمخلقة.

أضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "آخر النهار"، مع د.محمد الباز، المُذاع عبر فضائية "النهار"، مساء اليوم الأحد، أن المواد المخلقة خطيرة جداً خصوصاً أن من يقوموا بتصنيعها أشخاص محترفة لعمل المخدرات.

وأشارت إلى أن هناك لجنة مكونة من وزارة الداخلية والعدل والصحة لإقرار قانون لتحيم المواد المخلقة التي تنتشر تباعاً في الأسواق، مؤكداً أن هناك بعض أنواع المخدرات المخلقة لا تكون تحت قائمة المحظورات نظراً أنه بعض إقرار القانون بمواد بعينه يقوم التاجر بإضافة مادة جديدة تفسد القضية عن إرسال العينة للمعمل الجنائي.

وتابع "يجب تدريب الأطفال على فهم خطورة المخدرات وتقوية شخصيته بشكل يرفضها، ويجب تعميم فكرة ورش العمل للتوعية بالمخدرات في المدارس تحت رعاية وزارة التربية والتعليم"، مؤكدًا أن المخدرات تغيب الضمير لدي المتعاطي وبالتالي يتحول لإنسان ضار ومؤذي للأسرة والمجتمع.