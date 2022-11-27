الأحد 27 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

الحصة بسعر 20 جنيها.. قرار من «حجازي» للمعلمين (مستند)

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
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أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قرارا عاجلا، جاء كالتالي:

«في ضوء ما أسفر عنه لقاء الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني مع مديري مديريات التربية والتعليم، بشأن متابعة سير العملية التعليمية على مستوى الجمهورية للعام الدراسي 2022 / 2023، ونظرًا لطلب اكثر من مدير مديرية خلال الاجتماع اضافة معلمي الأنشطة المختلفة ومعلمي التربية الخاصة للعاملين بالحصة في مرحلة التعليم الأساسي (ابتدائي وإعدادي)، واحاقا لكتابنا رقم 300 بتاريخ 3 / 11 / 2022 وفي ضوء موافقة وزير المالية على الاستعانة بغير العاملين بالتربية والتعليم من حملة المؤهلات العليا للقيام بالعمل بنظام الحصة، وبما لا يجاوز 20 جنيها للحصة الواحدة.

وأضافت «التعليم» في قرارها التي حصلت «الدستور» علي نسخة منه: «بناءا عليه وافق الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على إدراج الفئات السابق ذكرها ضمن الفئات المسموح لها بالعمل بنظام الحصة بما لا يجاوز 20 جنيها للحصة، وعلى مديري المديريات الاستعانة بكل من معلمي المواد الاساسية ومعلمي الانشطة المختلفة ومعلمي التربية الخاصة في تغطية العجز الموجود في هذه التخصصات بنفس القواعد المعمول بها في هذا الشأن».


وكان قد أصدر الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى اليوم قرارًا وزاريًا رقم (247) لسنة 2022، بمنح عدد 3283 من الإخصائيين الاجتماعيين والإخصائيين النفسيين، وإخصائيي التكنولوجيا، وإخصائيي الصحافة والإعلام - الذين استوفوا برامج التنمية المهنية والمتطلبات بمنح شهادة الصلاحية اللازمة للنقل إلى التخصصات والمواد الأخرى.

2022 2023 التربية والتعليم الأنشطة المختلفة التربية والتعليم والتعليم الفني التربية والتعليم والتعليم العاملين بالتربية والتعليم الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى

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