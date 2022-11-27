الأحد 27 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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عضو «الديموقراطي المسيحي»: الإهمال سبب تصاعد اليمين المتطرف بأوروبا

جريدة الدستور
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قال مصطفى العمار، العضو بالحزب الديمقراطي المسيحي، إن تصاعد اليمين المتطرف بأوروبا، حدث بسبب إهمال الكثير من الملفات على عدد من المستويات في أوروبا.


وأضاف العمار في مداخلة هاتفية عبر برنامج «ملف اليوم»، مع الإعلامي كمال ماضي، المُذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن هذا التصاعد حدث أيضًا بسبب تنامي الإسلام السياسي، وإهمال ملف الهجرة، وعدم مصداقية بعض الأحزاب اليسارية.


وتابع حديثه قائلًا إن الأمر أصبح مقلقًا للغاية، مشيرًا إلى أن الحكومات الأوروبية عليها أن تصبح على نفس مستوى متطلبات شعوبها.

أوروبا أصبحت تفتقد الأحزاب الوسطية

وأشار إلى أن أوروبا أصبحت تفتقد الأحزاب الوسطية على غرار حزب أنجيلا ميركل الذي كان يعتمد على الحوار، بينما أصبحت الأحزاب الآن تريد أن تفرض هيمنتها حتى على باقي الدول.

اليمين المتطرف بأوروبا اليمين المتطرف الحزب الديمقراطي المسيحي تصاعد اليمين المتطرف القاهرة الإخبارية الاسلام السياسي

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