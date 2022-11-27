الأحد 27 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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«الصيادلة» تكشف تفاصيل قرار حظر إعطاء الحقن داخل الصيدليات

جريدة الدستور
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كشف الدكتور محمد الشيخ، نقيب صيادلة القاهرة، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، تفاصيل قرار نقابة الصيادلة بحظر إعطاء الحقن للمرضى داخل الصيدليات.

أضاف الشيخ، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "آخر النهار"، مع د.محمد الباز، والمُذاع عبر فضائية "النهار"، مساء اليوم الأحد، إن الصيادلة يقوم بإعطاء الحقن على سبيل المساعدة للأهالي بدون مقابل.

أشار إلى أنه تم المطالبة مرارا وتكرارا بوجود تشريع لمنع الصيادلة بإعطاء الحقن للمرضى في الصيدليات، موضحاً أنه حفاظاً على حياة المرضى الموجودين والصيادلة لا بد من منع ذلك لمنع تكرار مثل هذه الواقعة.

وأكد عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن قرار منع الصيدليات من إعطاء الحقن تم بعد حالة وفاة طفلتين في الدقهلية.

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