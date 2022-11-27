الأحد 27 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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الأرصاد: سقوط أمطار خفيفة على القاهرة والإسكندرية غدًا

أمطار
أمطار
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قال الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، إن البلاد تشهد انخفاضات ملحوظة ومحسوسة بدرجات الحرارة، خلال فترات الليل والساعات الأولى من الصباح الباكر، منوهًا إلى أن الفرق بين العظمى والصغرى يصل إلى 10 درجات.

فرص سقوط الأمطار على القاهرة 

أضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مصر جديدة"، مع الإعلامية إنجي أنور، المذاع عبر فضائية "EtC"، أن فرص الأمطار على القاهرة الكبرى، غدًا الإثنين، ضعيفة وغير مؤثرة على مناطق مختلفة، لافتًا إلى أن فرص الأمطار على الإسكندرية خفيفة وغير مؤثرة على الأنشطة الرياضية. 

وأوضح أن فرص الأمطار متوسطة على الصحراء الغربية، ومطروح، ومناطق من جنوب البحر الأحمر حلايب وشلاتين ومرسى علم غدًا، قائلًا إن الأمطار مستمرة حتى الثلاثاء، منوها بأن العظمى على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري، تتراوح غدًا ما بين 23 إلى 24 درجة في وقت الظهيرة . 

أشار شاهين إلى أن الأمطار متوسطة، الثلاثاء، على سلاسل جبال البحر الأحمر ومناطق من سيناء، خاصة جنوب سيناء وخفيفة على شمال وجنوب الصعيد، مشيرًا إلى أن نشاط الرياح خلال فترات النهار، يزيد من الإحساس بانخفاض درجة الحرارة.

الأرصاد سقوط الأمطار القاهرة الإسكندرية درجات الحرارة

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