مصرع فتاة بسبب جرعة مخدرات زائدة فى الشيخ زايد

لفظت فتاة أنفاسها الأخيرة إثر تناولها جرعة مخدرات زائدة بمدينة الشيخ زايد.

وتلقي اللواء عبد العزيز سليم مدير مباحث الجيزة إخطارا من العميد محمد أمين رئيس قطاع أكتوبر مفاده وفاة فتاة عشرينية العمر نطاق قسم أول الشيخ زايد.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ وبالفحص والمعاينة تبين وفاة "أية.أ.م"، إثر تناولها جرعة مخدر زائدة وعدم وجود شبهة جنائية حول وفاتها.

وجرى نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة وأخطر اللواء سامح الحميلي حكمدار الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيق.