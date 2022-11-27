بالتزامن مع مبادرة المتحدة.. أهمية ألعاب الألغاز في تنمية مواهب الأطفال

ألغاز الصور المقطوعة واحدة من الألعاب المهمة للأطفال الصغار تأتي في جميع الأشكال والأحجام، وتختلف في الصعوبة مما يجعلها مناسبة لمجموعة متنوعة من الأعمار حتى في مرحلة البلوغ.

الألغاز مهمة لنمو الأطفال الصغار وهي ضرورية خلال سنوات ما قبل المدرسة ورياض الأطفال.

بالتزامن مع مبادرة شركة المتحدة للخدمات الإعلاميه لتنمية المواهب الخاصة بالطفل تعمل الألغاز على تطوير العديد من المهارات مما يجعلها نشاط اللعب التعليمي المثالي خلال السنوات الأولى.

فيما يلي بعض فوائد عمل ألغاز الصور المقطوعة في مرحلة الطفولة المبكرة.

المهارات الحركية الدقيقة

الألغاز هي أداة ممتازة لتطوير المهارات الحركية الدقيقة.

عندما يتعامل الأطفال مع القطع الصغيرة، فإنهم يقوون عضلات أصابعهم، يجب عليهم حملها وتقليبهم والاحتفاظ بهم بعناية لضمهم معًا، الأمر الذي يتطلب تحكمًا جيدًا.

المهارات الحركية الإجمالية

يمكن لبعض الألغاز مثل ألغاز الأرضية الكبيرة تطوير المهارات الحركية الإجمالية.

نظرًا لأن الأطفال يحتاجون إلى تحريك أجسادهم أثناء بنائها، فإنهم يقوون العضلات الأكبر حجمًا.

تعتبر حركة التمدد عبر الجسم لالتقاط قطعة على يسار أو يمين الطفل، أو وضعها في موضعها عن طريق الانحناء عبر مركز الجسم، أمرًا رائعًا لتعلم عبور خط الوسط.

الإدراك البصري

عندما يقوم الأطفال ببناء الألغاز فإن عيونهم ترى الأشكال والصور والأشكال على القطع ويتم إرسال هذه المعلومات إلى الدماغ لتفسيرها، هذا يسمى الإدراك البصري.

بدون هذه المهارة، لن تعرف أو تفهم سبب ارتباط قطعتين معًا، أو كيف تشكلان جزءًا من الصورة الأكبر.

البصري مهم لتعلم القراءة والكتابة، مما يجعل بناء الألغاز نشاطًا رائعًا لمحو الأمية المبكر وما قبل الكتابة.

تبني الألغاز عدة جوانب من الإدراك البصري مثل:

الذاكرة المرئية - القدرة على تذكر ما يُرى

التمييز البصري - رؤية أوجه التشابه والاختلاف في الأشياء

الفهم البصري - فهم ما تراه

تصور الأشكال

التحليل البصري والتوليف - رؤية الأنماط وجمعها معًا

الإغلاق البصري - القدرة على تحديد ماهية الكائن من خلال رؤية جزء منه.