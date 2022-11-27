الأحد 27 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

تقارير: ميسي سينتقل لـ إنتر ميامي الأمريكي نهاية الموسم

ليونيل ميسي
ليونيل ميسي
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ذكرت تقارير صحفية اليوم الأحد، أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي جناح باريس سان جيرمان الفرنسي، قريب من الانتقال لـ إنتر ميامي الأمريكي في نهاية الموسم الحالي.

وينتهي عقد ليونيل ميسي مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الجاري 2022-2023.

 وبحسب صحيفة " تايمز" البريطانية فأن نادي إنتر ميامي الأمريكي يتوقع أن يُوقع ميسي على عقود انضمامه للفريق عقب نهاية بطولة كأس العالم 2022 مع منتخب بلاده الأرجنتين.

وأشارت الصحيفة إلى أن مسئولي إنتر ميامي بقيادة ديفيد بيكهام أحد ملاكه، واثقون من انتقال ميسي لصفوفهم بنهاية الموسم الجاري عقب نهاية عقده مع باريس سان جيرمان.

وتابعت الصحيفة بأن نادي إنتر ميامي سيجعل ميسي اللاعب الأعلى أجرا في تاريخ الدوري الأمريكي للمحترفين.

وأردفت الصحيفة بأن إنتر ميامي أيضًا سيحاول استقدام صديقي ميسي، الإسباني سيسك فابريجاس، والأوروجواياني لويس سواريز، للانضمام لصفوف الفريق.

وسجل ميسي هدفين في أول مباراتين للمنتخب الأرجنتيني، حيث قادهم لتحقيق انتصار هام، أمس السبت، على حساب المكسيك بهدفين دون مقابل.

ميسى ليونيل ميسى باريس سان جيرمان إنتر ميامي بيكهام

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