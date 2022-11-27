محمد الباز عن تطلع تركيا لإعادة العلاقات: مصر دولة قادرة

علّق الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، على خبر وكالة رويترز بشأن تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وأن عملية بناء العلاقات مع مصر ستبدأ باجتماع وزاري من كلا البلدين.

وقال الباز، خلال تقديم برنامجه "آخر النهار"، المُذاع عبر فضائية "النهار"، مساء الأحد، إن أردوغان اعتبر أن هناك تطورات إيجابية ستحصل مع الدولة المصرية، موضحًا أن لقاء أردوغان مع الرئيس السيسي استمر قرابة 45 دقيقة، وتم الاتفاق على حل القضايا الثنائية باجتماعات الوزراء.

وأضاف أن العلاقات بين الشعبين التركي والمصري قوية جدًا، ويجب ألا نخسرها لصالح الآخرين حسب تصريحات أردوغان: "بقول التصريح ده عشان فيه ناس كتير مش فاهمة السياسة المصرية ماشية في أنهي طريق".

وأشار إلى أن هناك بعض الأشخاص والمؤسسات والقنوات حدث لها انهيار من تداول صورة الرئيسين السيسي وأردوغان في الدوحة: "لم تكن مصافحة عابرة كانت قمة ثنائية بين البلدين واستمرت 45 دقيقة، وكانت هناك حالة من الإلحاح التركي على حل كل القضايا الثنائية، ناس كتيرة مضايقة إزاي مصر استطاعت ترويض الخصوم بهذا الشكل، لأنه ما حدث من مصر مع قطر وتركيا تقدر تقول إنها عملية ترويض سياسي ناجح جدًا لخصوم على درجة عالية من الشراسة".

وتابع: "أنا شمتان في الناس اللى كانت معتقده إن مصر لن تستطيع أن تتخطى هذه الحواجز وتنهي هذه الخلافات، لازم تبقي سعيد ببلدك، لأن الإخوان تافهين جدًا، ومصر دولة قادرة بالتعبير الشعبي".