الأحد 27 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

محمد الباز عن تطلع تركيا لإعادة العلاقات: مصر دولة قادرة

محمد الباز
محمد الباز
ads

علّق الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، على خبر وكالة رويترز بشأن تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وأن عملية بناء العلاقات مع مصر ستبدأ باجتماع وزاري من كلا البلدين.

وقال الباز، خلال تقديم برنامجه "آخر النهار"، المُذاع عبر فضائية "النهار"، مساء الأحد، إن أردوغان اعتبر أن هناك تطورات إيجابية ستحصل مع الدولة المصرية، موضحًا أن لقاء أردوغان مع الرئيس السيسي استمر قرابة 45 دقيقة، وتم الاتفاق على حل القضايا الثنائية باجتماعات الوزراء.

وأضاف أن العلاقات بين الشعبين التركي والمصري قوية جدًا، ويجب ألا نخسرها لصالح الآخرين حسب تصريحات أردوغان: "بقول التصريح ده عشان فيه ناس كتير مش فاهمة السياسة المصرية ماشية في أنهي طريق".

وأشار إلى أن هناك بعض الأشخاص والمؤسسات والقنوات حدث لها انهيار من تداول صورة الرئيسين السيسي وأردوغان في الدوحة: "لم تكن مصافحة عابرة كانت قمة ثنائية بين البلدين واستمرت 45 دقيقة، وكانت هناك حالة من الإلحاح التركي على حل كل القضايا الثنائية، ناس كتيرة مضايقة إزاي مصر استطاعت ترويض الخصوم بهذا الشكل، لأنه ما حدث من مصر مع قطر وتركيا تقدر تقول إنها عملية ترويض سياسي ناجح جدًا لخصوم على درجة عالية من الشراسة".

وتابع: "أنا شمتان في الناس اللى كانت معتقده إن مصر لن تستطيع أن تتخطى هذه الحواجز وتنهي هذه الخلافات، لازم تبقي سعيد ببلدك، لأن الإخوان تافهين جدًا، ومصر دولة قادرة بالتعبير الشعبي".

مواد متعلقة

«المعهد المصرفى»: لدينا استراتيجية طموحة خلال السنوات الـ5

أستاذ فيروسات يوضح مجالات نجاح الدولة فى الارتقاء بالبنية التحتية للمستشفيات

«المصريين الأحرار»: بيان البرلمان الأوروبى «هزلى»

جميل عفيفى: «حياة كريمة» تغير معيشة 60 مليون مصرى

حزب «صوت مصر»: البرلمان الأوروبى تدخل فيما لا يعنيه

أكرم القصاص: «حياة كريمة» أكبر مبادرة فى الريف المصرى على مدار عقود

مدير صناع الخير يوضح مجهودات قوافل «ستر وعافية» بالدقهلية

رئيس التصنيع الدوائى عن إحالة صيدلانية للجنايات: بعض الحقن لديها حساسية قاتلة

رئيس التحرير

وائل لطفي

الكيل بألف مكيال

الأكثر قراءة

موقع تسجيل الاستمارة الإلكترونية للشهادة الاعدادية 2023

النيابة العامة تحقق فى وفاة علياء عامر بإيتاى البارود

السائق الأمين.. أعاد مبلغ 175 ألف جنيه لسيدة فى المنيا

محمد الباز عن تطلع تركيا لإعادة العلاقات: مصر دولة قادرة

ضبط عاطل انتحل صفة ضابط شرطة بالهرم

تعرف على جولة حكيم الغنائية فى كندا خلال ديسمبر المقبل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد مجاهد

مسرح شوقى بين عمود الشعر والدراما

محمود خليل

المستضعفون فى الأرض

رشا عبدالمنعم

ألف ليلة وليلة.. صراع الحب والكراهية بتصميم وليد عونى

محمد العسيري

لغز اختفاء «الوقائع» فى دار الكتب

ماجد حبته

السياحة الصحية.. وقفة واجبة

علي سعدة

التقارب التركى

جمال-أسعد

كفى متاجرة بالأديان

لواء. محسن الفحام

المرور.. قضية وعى

صور

مباراة الأهلى والمقاولون فى كأس مصر

مباراة الزمالك والمصرى فى كأس مصر 2022

أبرز اللقطات فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

محطة تل أبيب

المزيد

3 تحديات تواجه نتنياهو فى تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة

الاتحاد الأوروبى يجدد أسفه لهدم الجيش الإسرائيلى مدارس فلسطينية

الاتحاد الأوروبى يدعو إسرائيل للإفراج عن الأسير «مناصرة»