الأحد 27 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

ميمى جمال تكشف سر ابتعادها عن التمثيل 5 سنوات

جريدة الدستور
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كشفت الفنانة ميمي جمال تفاصيل مسلسل إيجار قديم، قائلة "إنه يناقش أكثر من مشكلة، أهمها الايجار القديم".

أضافت ميمي جمال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حضرة المواطن، المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، أن المالك قد يكون متملكا عمارة مكونة من 10 أدوار، وتأتي له بدخل ألفين جنيه في العام، حيث يكون إيجار الشقه 5 و6 جنيهات، معقبة:"شيء حرام". 

وأوضحت ميمي: “بالنسبة للمستأجر، فإنه طيلة سنوات كثيرة يدفع هذا المبلغ، وبالتالي هو يؤقلم حياته على هذا المبلغ ويرتب حياته عليه، لافتة إلى أنه عند تقييم العقار الذي يقطن فيه المستأجر ومقارنته بعقار مماثل نجد أن قيمة الإيجار ألفين أو 3 آلاف جنيه، مؤكدة أنها مشكلة يُنتظر وضع حلول لها من قبل مجلس الشعب”.

وتابعت الفنانة ميمي جمال:"لا نريد أن نسبق بحلول قبل رأي الدولة في هذه المشكلة".

وأشارت إلى أن المسلسل 30 حلقة، مبينة أن المسلسل يطرح الكثير من الحلول لهذه المشكلة.

وعن حقيقة اعتزال ميمي جمال، قالت: "بعد زوجي الله يرحمه حسن مصطفى قعدت 5 سنوات لا أستطيع العمل، عملت عمرة وليا صور وأنا محجبة وهو شرف كبير".

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