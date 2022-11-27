ضبط عاطل انتحل صفة ضابط شرطة بالهرم

تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة من إلقاء القبض على عاطل انتحل صفة ضابط شرطة خلال توسطه لصديقه المطلوب ضبطه وإحضاره في قضية أموال عامة بالهرم.

تلقى اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من العميد علي عبد الرحمن رئيس مباحث قطاع الغرب يفيد قيام أحد الأشخاص بانتحال صفة ضابط شرطة خلال توسطه لصديقه المطلوب ضبطه وإحضاره في قضية أموال عامة بالهرم وبحوزته كارنيهات مزورة لجهات رقابية.

وبإجراء التحريات تحت إشراف العقيد هاني الحسيني مفتش مباحث قطاع الغرب تبين أنه عاطل انتحل صفة ضابط شرطة خلال توسطه لصديقه المطلوب ضبطه وإحضاره في قضية الاتجار بعملات البتكوين بالهرم وبحوزته كارنيهات مزورة لجهات رقابية.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن المقدم أحمد عصام رئيس مباحث الهرم من إلقاء القبض على المتهم، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.