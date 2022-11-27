الأحد 27 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

السائق الأمين.. أعاد مبلغ 175 ألف جنيه لسيدة فى المنيا

السائق الأمين
السائق الأمين
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«الأمانة كنز لا يفنى».. عبارة جسدها قولا وفعلا سائق تاكسي بالمنيا، بعدما أعاد مبلغ مالي كبير عثر عليه بسيارته لصاحبته. 

أحمد حجازى، سائق، ابن قرية طحا الأعمدة بمركز سمالوط المنيا، قال: «فى الصباح استقلت معى إحدى السيدات السيارة التاكسى، من أمام معهد الأورام بمدينة المنيا، وبعد أن تحركت فوجئت بهذه السيدة تبكي بحرقة فسألتها لماذا هذا البكاء، فأخبرتنى أن ولدها يعانى من السرطان، وأنها قامت ببيع الشقة لتوفير مصروفات علاجه».

وأضاف: «تحركت لتوصيل السيدة حتى وصلنا إلى مدينة المنيا الجديدة، حيث كان شقيقها فى انتظارها، والذي قام بمحاسبتي وأعطانى الأجرة 35 جنيها وبعدها رحلت، وبعد وقت قصير استقلت معى إحدى السيدات من كبار السن التاكسي، وعندما استقلت السيارة أخبرتنى أن هناك شنطة فى الخلف فقلت لها إن هذه الشنطة لابنى، وعقب توصيل هذه السيدة قمت بالنزول من التاكسي وتفقدت الشنطة فوجدت بها مبلغا كبيرا، لكني أغلقت الشنطة على الفور وعرفت أن هذا المبلغ يخص السيدة التي كانت تبكي بسبب مرض ولدها، فعدت مسرعا إلى مدينة المنيا الجديدة، فإذا بالسيدة تجلس مكان نزولها وهى تبكى وتقول فلوس العملية».

واستطرد: «عندما شاهدتنى شعرت أن الروح ردت إليها لدرجة أنها انطلقت من الفرحة وحضنتنى هى وشقيقها، وحاولوا معى أن آخذ أى مبلغ من الفلوس، إلا أنني رفضت ذلك، لأنها أمانة وأنا رجعت الأمانة لأصحابها، وهكذا تربيت فى منزل والدى».

المنيا سائق التاكسي الأمين أعاد 175 ألف جنيه نسيته سيدة داخل التاكسي باعت شقتها لعلاج ولدها من السرطان أحمد حجازي السائق الأمين

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