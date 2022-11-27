الأحد 27 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

تعرف على جولة حكيم الغنائية فى كندا خلال ديسمبر المقبل

حكيم
حكيم
ads

يستعد النجم العالمي حكيم لاحياء حفلين غنائيين وسط جمهوره والجالية المصرية بكندا خلال ديسمبر المقبل.

من المقرر أن يقام الحفل الأول يوم 10 ديسمبر من الشهر المقبل على خشبة مسرح انترناشونال سنتر ميسساجا أونتاريو، على أن يقام الحفل الثاني في اليوم التالي  11 ديسمبر على خشبة مسرح اوليمبيا مونتريال بمدينة كيبك بكندا.

من المقرر أن يقدم حكيم خلال الحفلين مجموعة كبيرة من أشهر أغنياته التي حققت نجاحا جماهيريا كبيرا منها "افرض وبينى وبينك، نار، آه يا قلبى، وغيرها من الأغانى، ويتمتع حكيم بثبات في الأداء الفني ويحظى بشعبية ضخمة بين كل فئات الجمهور وترفع حفلاته في السنوات الأخيرة  شعار كامل العدد.

آخر أعمال حكيم الغنائية

وطرح نجم الأغنية الشعبية حكيم خلال الفترة الماضية عددا من الأغنيات وكان آخرها أغنية بعنوان "معلم" من كلمات هاني لشهب وألحان علاء غنيم ومن توزيع زيزو فاروق.

وطرح مؤخراً أغنية بعنوان "تزاولني" من كلمات إسلام كنكة وألحان كريم الصباغ وإسلام كنكة وتوزيع فلسطيني، وميكساج وماستر أسامة طارق، فيما قام المخرج أحمد متولى بتصوير الأغنية.

وطرح حكيم قبلهما أغنية "قول الله"، والأغنية من كلمات تامر حسين، ومن توزيع توما، ومنتج فنى فايز عزيز، وإشراف فنى جورج سمير، وتميزت الأغنية بالطابع المبهج، وحرص حكيم من خلالها على تقديم شكل موسيقى جديد، فضلا عن ظهوره فى لوك مختلف لم يعتده جمهوره من قبل، وفى السياق ذاته يواصل حكيم تسجيل وتصوير عدة أغان سيتم طرحها خلال الفترة المقبلة.

 

النجم العالمي حكيم حكيم الأغنيات إحياء حفل أغنى استر

رئيس التحرير

وائل لطفي

الكيل بألف مكيال

الأكثر قراءة

موقع تسجيل الاستمارة الإلكترونية للشهادة الاعدادية 2023

النيابة العامة تحقق فى وفاة علياء عامر بإيتاى البارود

السائق الأمين.. أعاد مبلغ 175 ألف جنيه لسيدة فى المنيا

محمد الباز عن تطلع تركيا لإعادة العلاقات: مصر دولة قادرة

ضبط عاطل انتحل صفة ضابط شرطة بالهرم

«القوى العاملة»: ندوة تثقيفية حول المساواة بين الجنسين بالوادي الجديد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد مجاهد

مسرح شوقى بين عمود الشعر والدراما

محمود خليل

المستضعفون فى الأرض

رشا عبدالمنعم

ألف ليلة وليلة.. صراع الحب والكراهية بتصميم وليد عونى

محمد العسيري

لغز اختفاء «الوقائع» فى دار الكتب

ماجد حبته

السياحة الصحية.. وقفة واجبة

علي سعدة

التقارب التركى

جمال-أسعد

كفى متاجرة بالأديان

لواء. محسن الفحام

المرور.. قضية وعى

صور

مباراة الأهلى والمقاولون فى كأس مصر

مباراة الزمالك والمصرى فى كأس مصر 2022

أبرز اللقطات فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

محطة تل أبيب

المزيد

3 تحديات تواجه نتنياهو فى تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة

الاتحاد الأوروبى يجدد أسفه لهدم الجيش الإسرائيلى مدارس فلسطينية

الاتحاد الأوروبى يدعو إسرائيل للإفراج عن الأسير «مناصرة»