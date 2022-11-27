تعرف على جولة حكيم الغنائية فى كندا خلال ديسمبر المقبل

يستعد النجم العالمي حكيم لاحياء حفلين غنائيين وسط جمهوره والجالية المصرية بكندا خلال ديسمبر المقبل.

من المقرر أن يقام الحفل الأول يوم 10 ديسمبر من الشهر المقبل على خشبة مسرح انترناشونال سنتر ميسساجا أونتاريو، على أن يقام الحفل الثاني في اليوم التالي 11 ديسمبر على خشبة مسرح اوليمبيا مونتريال بمدينة كيبك بكندا.

من المقرر أن يقدم حكيم خلال الحفلين مجموعة كبيرة من أشهر أغنياته التي حققت نجاحا جماهيريا كبيرا منها "افرض وبينى وبينك، نار، آه يا قلبى، وغيرها من الأغانى، ويتمتع حكيم بثبات في الأداء الفني ويحظى بشعبية ضخمة بين كل فئات الجمهور وترفع حفلاته في السنوات الأخيرة شعار كامل العدد.

آخر أعمال حكيم الغنائية

وطرح نجم الأغنية الشعبية حكيم خلال الفترة الماضية عددا من الأغنيات وكان آخرها أغنية بعنوان "معلم" من كلمات هاني لشهب وألحان علاء غنيم ومن توزيع زيزو فاروق.

وطرح مؤخراً أغنية بعنوان "تزاولني" من كلمات إسلام كنكة وألحان كريم الصباغ وإسلام كنكة وتوزيع فلسطيني، وميكساج وماستر أسامة طارق، فيما قام المخرج أحمد متولى بتصوير الأغنية.

وطرح حكيم قبلهما أغنية "قول الله"، والأغنية من كلمات تامر حسين، ومن توزيع توما، ومنتج فنى فايز عزيز، وإشراف فنى جورج سمير، وتميزت الأغنية بالطابع المبهج، وحرص حكيم من خلالها على تقديم شكل موسيقى جديد، فضلا عن ظهوره فى لوك مختلف لم يعتده جمهوره من قبل، وفى السياق ذاته يواصل حكيم تسجيل وتصوير عدة أغان سيتم طرحها خلال الفترة المقبلة.