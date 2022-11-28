سعر الدولار اليوم الإثنين 28 نوفمبر 2025 مقابل الجنيه فى البنوك المصرية

استقرار في سعر الدولار اليوم الإثنين 28 نوفمبر 2025 في البنوك المصرية بشكل نسبي منذ منتصف الشهر الجاري، وذلك عقب قرار البنك المركزي المصري بوضع سعر مرن للجنيه المصري مقابل المالية للدول الأجنبية في كافة البنوك المصرية وفروعها بجميع محافظات الجمهورية، وذلك لمنع السوق السوداء.

سعر الدولار اليوم الإثنين في البنوك المصرية

تشهد أسعار صرف كافة العملات الأجنبية استقرارًا في فروع البنوك التي تعمل في القطاع المصرفي المصري وذلك منذ قرار تعويم سعر الصرف الذي اتخذه البنك المركزي المصري أواخر شهر أكتوبر الماضي، وإليكم سعر الدولار اليوم الإثنين 28 نوفمبر 2025 في البنوك المصرية:

وصل الدولار الأمريكي في البنك المركزي المصري إلى 24.50 جنيه للشراء و 24.57 جنيه للبيع.

في البنك الأهلي المصري سجل الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري نحو 24.48 جنيه للشراء و 24.53 جنيه للبيع.

في بنك مصر قدر الدولار الأمريكي بنحو 24.48 جنيه للشراء و 24.53 جنيه للبيع.

في البنك التجاري الدولي CIB بلغ الدولار الأمريكي نحو 24.52 جنيه للشراء و 24.58 جنيه للبيع.

في مصرف أبوظبي الإسلامي سجل الدولار نحو 24.53 جنيه للشراء و 24.58 جنيه للبيع.

في بنك كريدي أجريكول وصل سعر صرف الدولار الأمريكي إلى 24.48 جنيه للشراء و 24.58 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه



في بنك قناة السويس وصل سعر تداول الدولار الأمريكي إلى 24.45 جنيه للشراء و 24.55 جنيه للبيع.

في بنك الأهلي المتحد وصل سعر عملة الولايات المتحدة الأمريكية إلى 24.47 جنيه للشراء و 24.52 جنيه للبيع.



في البنك الأهلي الكويتي قدرت العملة الأمريكية بنحو 24.52 جنيه للشراء و 24.55 جنيه للبيع.

في بنك الإسكندرية سجل الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري نحو 24.48 جنيه للشراء و 24.55 جنيه للبيع.

في المصرف المتحد وصل الدولار إلى 24.45 جنيه للشراء و 24.55 جنيه للبيع.

في بنك HSBC قدر الدولار بنحو 27.45 جنيه للشراء و 24.55 جنيه للبيع.

في بنك SAAB يقدر الدولار بنحو 24.45 جنيه للشراء و 24.55 جنيه.

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