الإثنين 28 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

سعر الدولار اليوم الإثنين 28 نوفمبر 2025 مقابل الجنيه فى البنوك المصرية

سعر الدولار الأمريكى
سعر الدولار الأمريكى
ads

استقرار في سعر الدولار اليوم الإثنين 28 نوفمبر 2025 في البنوك المصرية بشكل نسبي منذ منتصف الشهر الجاري، وذلك عقب قرار البنك المركزي المصري بوضع سعر مرن للجنيه المصري مقابل المالية للدول الأجنبية في كافة البنوك المصرية وفروعها بجميع محافظات الجمهورية، وذلك لمنع السوق السوداء.

سعر الدولار اليوم الإثنين في البنوك المصرية

تشهد أسعار صرف كافة العملات الأجنبية استقرارًا في فروع البنوك التي تعمل في القطاع المصرفي المصري وذلك منذ قرار تعويم سعر الصرف الذي اتخذه البنك المركزي المصري أواخر شهر أكتوبر الماضي، وإليكم سعر الدولار اليوم الإثنين 28 نوفمبر 2025 في البنوك المصرية:

وصل الدولار الأمريكي في البنك المركزي المصري إلى 24.50 جنيه للشراء و 24.57 جنيه للبيع.

رفع سعر تذاكر النقل فى باريس وضواحيها

سعر الدولار اليوم الأحد 27 /11 /2022 فى البنوك المصرية

 

في البنك الأهلي المصري سجل الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري نحو 24.48 جنيه للشراء و 24.53 جنيه للبيع.

في بنك مصر قدر الدولار الأمريكي بنحو 24.48 جنيه للشراء و 24.53 جنيه للبيع.

في البنك التجاري الدولي CIB بلغ الدولار الأمريكي نحو 24.52 جنيه للشراء و 24.58 جنيه للبيع.

في مصرف أبوظبي الإسلامي سجل الدولار نحو 24.53 جنيه للشراء و 24.58 جنيه للبيع.

في بنك كريدي أجريكول وصل سعر صرف الدولار الأمريكي إلى 24.48 جنيه للشراء و 24.58 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه 


في بنك قناة السويس وصل سعر تداول الدولار الأمريكي إلى 24.45 جنيه للشراء و 24.55 جنيه للبيع.

في بنك الأهلي المتحد وصل سعر عملة الولايات المتحدة الأمريكية إلى 24.47 جنيه للشراء و 24.52 جنيه للبيع.

txt

ارتفاع جديد لعيار 21 و18.. أسعار الذهب اليوم الأحد

txt

ارتفاع جديد في سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم في البنوك المصرية


في البنك الأهلي الكويتي قدرت العملة الأمريكية بنحو 24.52 جنيه للشراء و 24.55 جنيه للبيع.

في بنك الإسكندرية سجل الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري نحو 24.48 جنيه للشراء و 24.55 جنيه للبيع.

في المصرف المتحد وصل الدولار إلى 24.45 جنيه للشراء و 24.55 جنيه للبيع.

في بنك HSBC قدر الدولار بنحو 27.45 جنيه للشراء و 24.55 جنيه للبيع.

في بنك SAAB يقدر الدولار بنحو 24.45 جنيه للشراء و 24.55 جنيه.

اقرأ المزيد

موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 

سعر الدولار اليوم سعر الدولار الدولار العملات الاجنبية الدولار الامريكي البنك المركزي سعر الدولار اليوم الاثنين سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه

رئيس التحرير

وائل لطفي

الكيل بألف مكيال

الأكثر قراءة

موقع تسجيل الاستمارة الإلكترونية للشهادة الاعدادية 2023

رئيس وزراء بريطانيا: علينا مواجهة الصين وروسيا

الولايات المتحدة تؤكد التزامها بدعم الأردن خلال المرحلة الراهنة

روسيا تدرس الانتقال إلى الاتحاد الآسيوى لكرة القدم

بكين: الصين وروسيا ترفضان الهيمنة أحادية القطب وسياسة القوة الغاشمة

مفتوح الآن.. تردد قناة الكاس extra one نايل سات مشاهدة كأس العالم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

تسلل سيبراني.. حملة الصين غير المتكافئة للتأثير على آسيا والعالم

د. أحمد مجاهد

مسرح شوقى بين عمود الشعر والدراما

محمود خليل

المستضعفون فى الأرض

رشا عبدالمنعم

ألف ليلة وليلة.. صراع الحب والكراهية بتصميم وليد عونى

محمد العسيري

لغز اختفاء «الوقائع» فى دار الكتب

ماجد حبته

السياحة الصحية.. وقفة واجبة

علي سعدة

التقارب التركى

جمال-أسعد

كفى متاجرة بالأديان

صور

مباراة الأهلى والمقاولون فى كأس مصر

مباراة الزمالك والمصرى فى كأس مصر 2022

أبرز اللقطات فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تحمل قطر و«فيفا» مسؤولية التنقل الآمن لبعثتها خلال كأس العالم

قوات الاحتلال تعتقل شابين فلسطينيين فى «نابلس» و«جنين» واندلاع مواجهات

الخارجية الفلسطينية تطالب بالضغط على إسرائيل لوقف التصعيد ولجم ميليشيا المستوطنين