الإثنين 28 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

سعر جرام الذهب اليوم الإثنين 28 نوفمبر 2022 فى مصر

الذهب
الذهب
ads

يتناول التقرير سعر جرام الذهب اليوم الإثنين 28 نوفمبر 2022 في الأسواق المصرية ومحلات الصاغة وورش التصنيع والذي شهدت ارتفاعا بقيمة 159 جنيها بنسبة تجاوزت الـ 12.6 خلال تعاملات الشهر الجاري بالتزامن مع ارتفاع طفيف في سعر أوقية الذهب في الأسواق العالمية بقيمة 4 دولار بنسبة لا تتعدى ال 2.%.

 

سعر جرام الذهب اليوم الإثنين 28 نوفمبر 2022 في مصر

ارتفاعات متتالية في سعر الذهب اليوم الإثنين 28 نوفمبر 2022 في مصر ذلك خلال تعاملات بمحلات الصاغة وورش التصنيع حيث ارتفعت أسعار جرام الذهب عن تعاملات الأمس بقيمة 5 جنيهات حيث سجل عيار ال 1445 جنيه.

 

وأكد الخبراء وجود تلاعب في أسعار تداول المعدن النفيس في مصر حيث يرتفع السعر المحلي للجرام عن السعر العالمي بنحو 274 جنيه تحت وهم الغرض والطلب في ظل تراجع كبير للمبيعات سواء للقطع المصنعة أو السبائك أو الجنيهات الذهبية حيث يجب على المواطنين توخي الحذر في عمليات الشراء لوجود مبالغ كبيرة في أسعار المعدن الأصفر نتيجة لعمليات التلاعب.

 

متوسط سعر جرام الذهب عيار 24

البيع 1657.25 جنيه.
الشراء 1645.75 جنيه.
بمعدل صعود وصل إلى 5.75 نقطة.


متوسط سعر جرام الذهب عيار 22

البيع 1519 جنيه.
الشراء 1508.5 جنيه.
بمعدل صعود وصل إلى 5.25 نقطة.


متوسط سعر جرام الذهب عيار 21

البيع 1450 جنيه.
الشراء 1440 جنيه.
بمعدل صعود وصل إلى 5 نقطة.

 

متوسط سعر جرام الذهب عيار 18

البيع 1242.75 جنيه.
الشراء 1234.25 جنيه.
بمعدل صعود وصل إلى 4.25 نقطة.

ارتفاع جديد لعيار 21 و18.. أسعار الذهب اليوم الأحد

سعر الدولار اليوم الأحد 27 /11 /2022 فى البنوك المصرية


متوسط سعر جرام الذهب عيار 14

البيع 966.75 جنيه.
الشراء 960 جنيه.
بمعدل صعود وصل إلى 3.25 نقطة.

 

متوسط سعر جرام الذهب عيار 12

البيع 828.5 جنيه.
الشراء 822.75 جنيه.
بمعدل صعود وصل إلى 2.75 نقطة.

متوسط سعر جرام الذهب عيار 9

البيع 621.5 جنيه.
الشراء 617.25 جنيه.
بمعدل صعود وصل إلى 2.25 نقطة.

txt

سعر الدولار اليوم الأحد 27 /11 /2022 فى البنوك المصرية

txt

سعر الريال السعودى اليوم الأحد 27 نوفمبر 2022 فى البنوك المصرية

متوسط سعر جنيه الذهب 

البيع 11600 جنيه.
الشراء 12725 جنيه.
بمعدل صعود وصل إلى 40 نقطة.

 

متوسط سعر أونصة الذهب

البيع 1755$.
الشراء 1754$.
بمعدل هبوط وصل إلى 2 نقطة.

 

اقرأ المزيد

موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2022

سعر الذهب الذهب أوقية الذهب عيار 24 عيار 21 عيار 18 سعر جرام الذهب سعر جرام الذهب اليوم

رئيس التحرير

وائل لطفي

الكيل بألف مكيال

الأكثر قراءة

موقع تسجيل الاستمارة الإلكترونية للشهادة الاعدادية 2023

مفتوح الآن.. تردد قناة الكاس extra one نايل سات مشاهدة كأس العالم

أصبحنا وأصبح الملك لله.. دعاء الصباح اليوم الإثنين 28 نوفمبر 2022

مواعيد مباريات كأس العالم اليوم الإثنين 28 نوفمبر 2022 وتردد القنوات الناقلة

سعر جرام الذهب اليوم الإثنين 28 نوفمبر 2022 فى مصر

تفاصيل حالة الطقس وسبب انخفاض درجات الحرارة اليوم الإثنين 28-11-2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

تسلل سيبراني.. حملة الصين غير المتكافئة للتأثير على آسيا والعالم

د. أحمد مجاهد

مسرح شوقى بين عمود الشعر والدراما

محمود خليل

المستضعفون فى الأرض

رشا عبدالمنعم

ألف ليلة وليلة.. صراع الحب والكراهية بتصميم وليد عونى

محمد العسيري

لغز اختفاء «الوقائع» فى دار الكتب

ماجد حبته

السياحة الصحية.. وقفة واجبة

علي سعدة

التقارب التركى

جمال-أسعد

كفى متاجرة بالأديان

صور

مباراة الأهلى والمقاولون فى كأس مصر

مباراة الزمالك والمصرى فى كأس مصر 2022

أبرز اللقطات فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تحمل قطر و«فيفا» مسؤولية التنقل الآمن لبعثتها خلال كأس العالم

قوات الاحتلال تعتقل شابين فلسطينيين فى «نابلس» و«جنين» واندلاع مواجهات

الخارجية الفلسطينية تطالب بالضغط على إسرائيل لوقف التصعيد ولجم ميليشيا المستوطنين