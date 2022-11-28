سعر جرام الذهب اليوم الإثنين 28 نوفمبر 2022 فى مصر

يتناول التقرير سعر جرام الذهب اليوم الإثنين 28 نوفمبر 2022 في الأسواق المصرية ومحلات الصاغة وورش التصنيع والذي شهدت ارتفاعا بقيمة 159 جنيها بنسبة تجاوزت الـ 12.6 خلال تعاملات الشهر الجاري بالتزامن مع ارتفاع طفيف في سعر أوقية الذهب في الأسواق العالمية بقيمة 4 دولار بنسبة لا تتعدى ال 2.%.

سعر جرام الذهب اليوم الإثنين 28 نوفمبر 2022 في مصر

ارتفاعات متتالية في سعر الذهب اليوم الإثنين 28 نوفمبر 2022 في مصر ذلك خلال تعاملات بمحلات الصاغة وورش التصنيع حيث ارتفعت أسعار جرام الذهب عن تعاملات الأمس بقيمة 5 جنيهات حيث سجل عيار ال 1445 جنيه.

وأكد الخبراء وجود تلاعب في أسعار تداول المعدن النفيس في مصر حيث يرتفع السعر المحلي للجرام عن السعر العالمي بنحو 274 جنيه تحت وهم الغرض والطلب في ظل تراجع كبير للمبيعات سواء للقطع المصنعة أو السبائك أو الجنيهات الذهبية حيث يجب على المواطنين توخي الحذر في عمليات الشراء لوجود مبالغ كبيرة في أسعار المعدن الأصفر نتيجة لعمليات التلاعب.

متوسط سعر جرام الذهب عيار 24

البيع 1657.25 جنيه.

الشراء 1645.75 جنيه.

بمعدل صعود وصل إلى 5.75 نقطة.



متوسط سعر جرام الذهب عيار 22

البيع 1519 جنيه.

الشراء 1508.5 جنيه.

بمعدل صعود وصل إلى 5.25 نقطة.



متوسط سعر جرام الذهب عيار 21

البيع 1450 جنيه.

الشراء 1440 جنيه.

بمعدل صعود وصل إلى 5 نقطة.

متوسط سعر جرام الذهب عيار 18

البيع 1242.75 جنيه.

الشراء 1234.25 جنيه.

بمعدل صعود وصل إلى 4.25 نقطة.



متوسط سعر جرام الذهب عيار 14

البيع 966.75 جنيه.

الشراء 960 جنيه.

بمعدل صعود وصل إلى 3.25 نقطة.

متوسط سعر جرام الذهب عيار 12

البيع 828.5 جنيه.

الشراء 822.75 جنيه.

بمعدل صعود وصل إلى 2.75 نقطة.

متوسط سعر جرام الذهب عيار 9

البيع 621.5 جنيه.

الشراء 617.25 جنيه.

بمعدل صعود وصل إلى 2.25 نقطة.

متوسط سعر جنيه الذهب

البيع 11600 جنيه.

الشراء 12725 جنيه.

بمعدل صعود وصل إلى 40 نقطة.

متوسط سعر أونصة الذهب

البيع 1755$.

الشراء 1754$.

بمعدل هبوط وصل إلى 2 نقطة.

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