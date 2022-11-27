تشكيل منتخب إسبانيا أمام ألمانيا فى كأس العالم 2022

كشف لويس إنريكي، المدير الفني لـ إسبانيا، عن تشكيل منتخب بلاده لمواجهة ألمانيا في قمة الجولة الثانية بالمجموعة الخامسة لبطولة كأس العالم 2022 بقطر.

موعد مباراة إسبانيا وألمانيا في كأس العالم 2022

أما عن موعد مباراة إسبانيا وألمانيا في كأس العالم 2022، فتُقام في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة على ستاد البيت بالعاصمة القطرية الدوحة، وتُنقل تليفزيونيًا على قناة beIN SPORTS MAX HD 2.

تشكيل منتخب إسبانيا أمام ألمانيا في كأس العالم 2022

في حراسة المرمى: أوناي سيمون.

خط الدفاع: جوردي ألبا - إيمريك لابورت، رودريجو - داني كارفاخال

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس - بابلو جافي - بيدري جونزاليس

خط الهجوم: ماركو أسينسيو - فيران توريس - داني أولمو

يُذكر أن منتخب إسبانيا حقق انتصارًا كاسحًا على نظيره الكوستاريكي بسبعة أهداف مقابل لا شيء، فيما خسر منتخب ألمانيا أمام اليابان بهدفين لهدف.