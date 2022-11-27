لماذا يمثل انتحار علياء عامر مأساة إنسانية؟.. «الباز» يجيب

قال الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، إن انتحار علياء عامر مأساة إنسانية، حيث دفعت فتاة صغيرة للتخلص من حياتها، بعدما رفض والدها تصديق أنها تعرضت للتحرش من قبل أحد أقاربها.

وأشار الباز، خلال تقديم برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، إلى أن تحريات النيابة أكدت عدم وجود شبهة جنائية، لكن تحريات الضمير والعقل والقلب، تؤكد أنه تم دفعها إلى الانتحار والتخلص من حياتها.

وأضاف: "كل بنت شايفة أبوها بطل حياتها، مينفعش تخذل بنتك وتهملها، لو اشتكت شكوى من أي نوع، بشوف ناس كثير بيتحاملوا على أولادهم، ويتهموهم إنهم بيدلعوا أو بيأفوروا، لكن البنت التي يهدم أمامها الأب البطل، بتدور في الرجالة على النمط الذي تحبه، ما يعرضها لأذى كبير جدًا".

ووجه الباز رسالة للآباء، قائلًا: "لازم نستوعب بناتنا، ويكون لهم الأولوية، خلوا بالكم من بناتكم، واسمعوا لهم، وشفوهم، بيصاحبوا مين، ليس من باب الرقابة والوصاية ولا العنف، فليس لدينا شيء أغلى من أولادنا، وخالص عزائي للأسرة، علياء روح طيبة دُفعت دفعًا أن تتخلص من حياتها، عوضها عند الله في الآخرة".

تقرير النيابة عن وفاة علياء عامر

وكشفت النيابة العامة في واقعة وفاة الفتاة علياء عامر إثر سقوطها من شرفة مسكنها بالطابق الثالث بإيتاي البارود، عن أن تحريات الشرطة قد أكدت عدم وجود شبهة جنائية في الواقعة، وأنها هي مَن ألقت بنفسها من شرفة مسكنها، وجارٍ استكمال التحقيقات لكشف حقيقة الواقعة.

وتباشر النيابة العامة تحقيقاتها في وفاة الفتاة علياء عامر إثر سقوطها من شرفة مسكنها بالطابق الثالث بإيتاي البارود، ولم تقطع بعد التحقيقات بوجود أي شبهة جنائية في وفاتها.