الأحد 27 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

لماذا يمثل انتحار علياء عامر مأساة إنسانية؟.. «الباز» يجيب

محمد الباز
محمد الباز
ads

قال الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، إن انتحار علياء عامر مأساة إنسانية، حيث دفعت فتاة صغيرة للتخلص من حياتها، بعدما رفض والدها تصديق أنها تعرضت للتحرش من قبل أحد أقاربها.

وأشار الباز، خلال تقديم برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، إلى أن تحريات النيابة أكدت عدم وجود شبهة جنائية، لكن تحريات الضمير والعقل والقلب، تؤكد أنه تم دفعها إلى الانتحار والتخلص من حياتها.

وأضاف: "كل بنت شايفة أبوها بطل حياتها، مينفعش تخذل بنتك وتهملها، لو اشتكت شكوى من أي نوع، بشوف ناس كثير بيتحاملوا على أولادهم، ويتهموهم إنهم بيدلعوا أو بيأفوروا، لكن البنت التي يهدم أمامها الأب البطل، بتدور في الرجالة على النمط الذي تحبه، ما يعرضها لأذى كبير جدًا".

ووجه الباز رسالة للآباء، قائلًا: "لازم نستوعب بناتنا، ويكون لهم الأولوية، خلوا بالكم من بناتكم، واسمعوا لهم، وشفوهم، بيصاحبوا مين، ليس من باب الرقابة والوصاية ولا العنف، فليس لدينا شيء أغلى من أولادنا، وخالص عزائي للأسرة، علياء روح طيبة دُفعت دفعًا أن تتخلص من حياتها، عوضها عند الله في الآخرة".

تقرير النيابة عن وفاة علياء عامر  

وكشفت النيابة العامة في واقعة وفاة الفتاة علياء عامر إثر سقوطها من شرفة مسكنها بالطابق الثالث بإيتاي البارود، عن أن تحريات الشرطة قد أكدت عدم وجود شبهة جنائية في الواقعة، وأنها هي مَن ألقت بنفسها من شرفة مسكنها، وجارٍ استكمال التحقيقات لكشف حقيقة الواقعة.

وتباشر النيابة العامة تحقيقاتها في وفاة الفتاة علياء عامر إثر سقوطها من شرفة مسكنها بالطابق الثالث بإيتاي البارود، ولم تقطع بعد التحقيقات بوجود أي شبهة جنائية في وفاتها. 

علياء عامر انتحار علياء عامر الباز محمد الباز النيابة العامة

مواد متعلقة

تفاصيل شكل امتحانات الثانوية العامة 2023

«الإفتاء»: النبى مارس الرياضة والاقتداء بميسى ليس حرامًا

مستشار الرئيس للصحة يتوقع زيادة أعداد الإصابة بكورونا

بعد ظهورها فى بلدان عربية.. تاج الدين يكشف أسباب انتشار الكوليرا

مفيدة شيحة: الأعمار السنية ما بين 35 و54 معندهمش ثقة فى نفسهم

رمضان عبدالمعز يكشف عن أمر يتسبب في فساد العلاقات الاجتماعية (فيديو)

التعبئة والإحصاء: «مستويات التعليم والرعاية الصحية فى الصعيد أقل مما ينبغى»

هل رصدت «الصحة» أى حالة وفاة بسبب الإصابة بالفيروس المخلوى؟.. مستشار الرئيس يُجيب

رئيس التحرير

وائل لطفي

الكيل بألف مكيال

الأكثر قراءة

موقع تسجيل الاستمارة الإلكترونية للشهادة الاعدادية 2023

النيابة العامة تحقق فى وفاة علياء عامر بإيتاى البارود

هواوي تكنولوجيز تشارك في جلستي «قياد التغيير – مسار التحول» و«نموذج كل شيء كخدمة»

كندا يودع كأس العالم بهزيمة ثقيلة أمام كرواتيا

«إي فاينانس» توقع اتفاقية تعاون مع «التعليم العالي»

جولة تفقدية لمحافظ الغربية بمراكز قطور كفرالزيات وطنطا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد مجاهد

مسرح شوقى بين عمود الشعر والدراما

محمود خليل

المستضعفون فى الأرض

رشا عبدالمنعم

ألف ليلة وليلة.. صراع الحب والكراهية بتصميم وليد عونى

محمد العسيري

لغز اختفاء «الوقائع» فى دار الكتب

ماجد حبته

السياحة الصحية.. وقفة واجبة

علي سعدة

التقارب التركى

جمال-أسعد

كفى متاجرة بالأديان

لواء. محسن الفحام

المرور.. قضية وعى

صور

مباراة الأهلى والمقاولون فى كأس مصر

مباراة الزمالك والمصرى فى كأس مصر 2022

أبرز اللقطات فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

محطة تل أبيب

المزيد

3 تحديات تواجه نتنياهو فى تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة

الاتحاد الأوروبى يجدد أسفه لهدم الجيش الإسرائيلى مدارس فلسطينية

الاتحاد الأوروبى يدعو إسرائيل للإفراج عن الأسير «مناصرة»