الأحد 27 نوفمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

جامعة طنطا تشارك بمؤتمر ومعرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا 2022

ارشيفية
ارشيفية
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شاركت اليوم جامعة طنطا بمؤتمر ومعرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا Cairo ICT، والذى يعقد خلال الفترة من 27 نوفمبر الى 30 نوفمبر 2022 تحت شعار "قيادة التغيير" Leading Change، لعرض البرامج الدراسية التخصصية التي تقدمها كليات الجامعة بمرحلتي التعليم الجامعي حيث شهد جناح الجامعة اقبالا كبيرا من الزوار.

صرح الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا أن مشاركة الجامعة تأتي في إطار دعم المبادرة الرئاسية للتحول الرقمي والشمول المالي، والذي يأتي بالتوازي مع تطوير البنية التحتية الالكترونية للجامعة وزيادة قدراتها لتحقيق معدلات انجاز غير مسبوقة في تقديم الخدمات الالكترونية وتحقيق تحول رقمي حقيقي في الجوانب الإجرائية والخدمية.

وأوضح الدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن الجامعة تحرص على توفير وسيلة انتقالات لطلاب الجامعة على مدار أيام المؤتمر والمعرض لضمان مشاركتهم واستفادتهم من احدث التقنيات في مجالات التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي، مشيدا بما رصده خلال المؤتمر والمعرض من تقديم أنظمة حديثة ومتطورة يمكن استغلالها في كافة مجالات التنمية.

وأفاد الدكتور محمد النمر المدير التنفيذي للمركز الرئيسي للخدمات الاليكترونية والمعرفية أن التطورات المتسارعة في مجالات التكنولوجيات الرقمية تتيح الفرص الكاملة نحو التطوير المستمر للأنظمة وما يرتبط بها من تحقيق الحوكمة المالية والإدارية والمعرفية، وهو ما يعني انه لا توجد حدود للتطوير التكنولوجي والمؤسسي ويسيران في خطوط متوازية في علاقة طردية.

لعرض البرامج التخصصية بكلياتها جامعة طنطا القاهرة الدولى للتكنولوجيا

رئيس التحرير

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