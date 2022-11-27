الأحد 27 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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بالشرقية: تنفيذ مشروعات تخطت تكلفتها 10 مليارات جنيه

جريدة الدستور
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قال سعيد عباس، منسق حياة كريمة بالشرقية، إن أهالي مركز الحسينية يشعرون بالسعادة الكبيرة لتنفيذ مشروعات حياة كريمة، والتي يصفونها بأنها نقلتهم لعالم آخر.

تنفيذ العديد من المشروعات تنفيذًا لتعليمات الرئيس

وأضاف خلال مداخلة "سكايب"، مع برنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أنه تم إنشاء 37 مركز شباب، وتطويرمراكز أخرى، والعديد من المشروعات في نطاق حياة كريمة بتعليمات من الرئيس السيسي.

وأشار إلى أن الحسينية أكبر مركز بالشرقية ويضم 41 قرية: "المشرعات تخطت 890 مشروعًا، الأساسية منها كانت في البينة التحتية من الصرف الصحي، مياه الشرب، التليفونات، الغاز الطبيعي، والكهرباء".

أكد أنه تم تنفيذ 107 مشاريع في نطاق التعليم و68 مشروعا  في الصحة، وكذلك المشروعات الخاصة بالشباب والرياضة، كما تم تنفيذ مجمع خدمات، ووحدة طب أسرة، ومكتب بريد ومدارس تم تطويرها ونقطة للإسعاف، وأخرى للإطفاء وكل هذه المشاريع كانت هذه القرى محرومة منها، مبينًا أن نسبة التنفيذ في المشاريع 70% بتكلفة تخطت 10 مليارات جنيه.

وأشار إلى أنه يوجد 5 مراكز في المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة، سيتم العمل عليها بنفس الكفاءة حتى تغطية الريف المصري كله.

منسق حياة كريمة محافظة الشرقية تكلفة الرئيس عبدالفتاح السيسي المرحلة الثانية مجمع خدمات

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