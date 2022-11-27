طبيب أنغام يكشف حقيقة إصابتها بالسرطان: الأمعاء بدأت تعمل

كشف الدكتور أكرم العدوي، أستاذ أمراض النسا والتوليد بقصر العيني، الطبيب المعالج للفنانة أنغام، عن حقيقة إصابتها بالسرطان، قائلًا: "إن حالة الفنانة أنغام مطمئنة جدًا".

وأضاف العدوي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حضرة المواطن، المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، أنا لا أحب كثرة المداخلات، حفاظًا على أسرار المريض، لكنها رغبة أنغام بضرورة طمأنة جمهورها، وبناءً على ذلك فقد كان هناك شرح تفصيلي أمس للحالة.

وأكد أن حالة أنغام اليوم تشهد تحسنًا كبيرًا جدًا، لافتًا إلى أنها كانت تعاني من انسداد جزئي في الأمعاء نتيجة الإجهاد المبكر بعد الجراحة، وغالبًا ما تحدث بسبب تكرار جراحات فتح البطن: "أعطيت تعليمات اليوم بأنها بدأت تشرب، وبدأت تاخود شوربة وتاخود أكل، والأمعاء بدأت تشتغل بنسبة كبيرة".

وأشار الطبيب المعالج للفنانة أنغام إلى أنه الحالة تسير في مسار مطمئن، معقبًا: "لو استمرينا على هذا النحو ستكون في المنوال خلال يومين".

ونفى إصابة أنغام بالسرطان، لافتًا إلى أن الشائعات في مثل هذه الأمور شيء مؤلم جدًا، خاصة وأن المريض في هذه الظروف يحب أن يسمع كلمة طيبة وليس كلامًا لا أساس له من الصحة.