«المعهد المصرفى»: لدينا استراتيجية طموحة خلال السنوات الـ5

كشف الدكتور عبدالعزيز نصير، المدير التنفيذ للمعهد المصرفي المصري، عن دور المعهد المصرفي في دعم البنوك بالكوادر البشرية المدربة.

وقال المدير التنفيذي للمعهد المصرفي المصري، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بنوك واستثمار"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الأحد، إن المعهد يقدم العديد من الدورات التدريبة المتخصصة للطلبة أثناء فترة الدراسة.

وأضاف أن المعهد لديه دورات تدريبية متخصصة مدعومة تخدم المتدربين في جميع المجالات، لافتًا إلى أن المستفيدين جميعهم من برامج التدريب لديهم فرص عمل في المصارف المصرية، موضحًا أن المعهد يعمل على صناعة الكوادر المصرفية وبناء البيئة اللازمة لتطوير المصارف محليًا وإفريقيًا.

وأكد أن هناك 120 ألف متدرب عدد المستفيدين سنويًا من برامج التدريب المعتمدة بالمعهد، موضحًا أن المعهد لديه استراتيجية طموحة خلال السنوات الخمس المقبلة ويسعى للتميز، متابعًا: "تم انتخاب المعهد عضوًا مشاركًا في الشبكة الأوروبية للمعاهد المصرفية.

وأوضح أنه تمت المشاركة في العديد من اجتماعات المعاهد المصرفية على الصعيد العالمي، مشيرًا إلى أن المعهد حصل على العديد من الجوائز المحلية والعالمية نظير جودة برامج التدريب.



