تفاصيل شكل امتحانات الثانوية العامة 2023

كشف الكاتب الصحفي رفعت فياض، المتخصص في الشئون التعليمية، تفاصيل شكل امتحانات مرحلة الثانوية العامة 2023.

وقال، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، إن 15% من الأسئلة ستكون مقالية والنسبة الباقية تكون على هيئة اختيار من متعدد وسيتم التوسع في السنوات المقبلة في نسبة الأسئلة المقالية لأنها تقيس قدرة الطالب في التعبير عن نفسه.

امتحان سنوات النقل في المرحلة الثانوية

ولفت إلى أن سنوات النقل في المرحلة الثانوية سيكون لديهم أسئلة مقالية واختيار من متعدد للتدريب على كافة الأسئلة، منوهًا أن الورقة التي تحتوي على الأسئلة المقالية سيتم تصحيحها بواسطة 2 من المعلمين ليحصل الطالب على الدرجة الأعلى.

حول فصل طلاب الصف الثالث الثانوي بإحدى مدارس الغربية، قال فياض إن 99% من طلاب الثانوية العامة كانوا لا يذهبون إلى المدرسة في السنوات الماضية والمدراء كانوا يخشون من مواجهة الظاهرة، موضحًا أن القانون والنظام لم يكونا مطبقين في السنوات الماضية، والطلاب تم تحويلهم إلى منازل وسيكون امتحانهم على أنهم طلاب منازل وليسوا انتظام.

ولفت إلى أنه لا يعتد بأي أوراق يتم تقديمها طالما أنه لم يتم تقديمها فور الغياب مباشرة، موضحًا أن الطلاب المفصولين يدفعون مصاريف دراسية جديدة وهذا الإجراء يجب تشجيع الوزارة عليه، لأنه يسهم في فرض الانضباط وعودة الطلاب إلى المدرسة.