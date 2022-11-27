الأحد 27 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

تفاصيل شكل امتحانات الثانوية العامة 2023

امتحانات
امتحانات
ads

كشف الكاتب الصحفي رفعت فياض، المتخصص في الشئون التعليمية، تفاصيل شكل امتحانات مرحلة الثانوية العامة 2023.

وقال، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، إن 15% من الأسئلة ستكون مقالية والنسبة الباقية تكون على هيئة اختيار من متعدد وسيتم التوسع في السنوات المقبلة في نسبة الأسئلة المقالية لأنها تقيس قدرة الطالب في التعبير عن نفسه.

امتحان سنوات النقل في المرحلة الثانوية 

ولفت إلى أن سنوات النقل في المرحلة الثانوية سيكون لديهم أسئلة مقالية واختيار من متعدد للتدريب على كافة الأسئلة، منوهًا أن الورقة التي تحتوي على الأسئلة المقالية سيتم تصحيحها بواسطة 2 من المعلمين ليحصل الطالب على الدرجة الأعلى.

حول فصل طلاب الصف الثالث الثانوي بإحدى مدارس الغربية، قال فياض إن 99% من طلاب الثانوية العامة كانوا لا يذهبون إلى المدرسة في السنوات الماضية والمدراء كانوا يخشون من مواجهة الظاهرة، موضحًا أن القانون والنظام لم يكونا مطبقين في السنوات الماضية، والطلاب تم تحويلهم إلى منازل وسيكون امتحانهم على أنهم طلاب منازل وليسوا انتظام.

ولفت إلى أنه لا يعتد بأي أوراق يتم تقديمها طالما أنه لم يتم تقديمها فور الغياب مباشرة، موضحًا أن الطلاب المفصولين يدفعون مصاريف دراسية جديدة وهذا الإجراء يجب تشجيع الوزارة عليه، لأنه يسهم في فرض الانضباط وعودة الطلاب إلى المدرسة.

التعليم الثانوية العامة امتحانات الثانوية العامة الثانوية العامة 2022 امتحانات الثانوية العامة 2023

مواد متعلقة

«الإفتاء»: النبى مارس الرياضة والاقتداء بميسى ليس حرامًا

مستشار الرئيس للصحة يتوقع زيادة أعداد الإصابة بكورونا

بعد ظهورها فى بلدان عربية.. تاج الدين يكشف أسباب انتشار الكوليرا

مفيدة شيحة: الأعمار السنية ما بين 35 و54 معندهمش ثقة فى نفسهم

رمضان عبدالمعز يكشف عن أمر يتسبب في فساد العلاقات الاجتماعية (فيديو)

التعبئة والإحصاء: «مستويات التعليم والرعاية الصحية فى الصعيد أقل مما ينبغى»

هل رصدت «الصحة» أى حالة وفاة بسبب الإصابة بالفيروس المخلوى؟.. مستشار الرئيس يُجيب

محمد الباز عن الزيادة السكانية: «نحن أمام عملية انتحار.. والناس بتعند»

رئيس التحرير

وائل لطفي

الكيل بألف مكيال

الأكثر قراءة

موقع تسجيل الاستمارة الإلكترونية للشهادة الاعدادية 2023

النيابة العامة تحقق فى وفاة علياء عامر بإيتاى البارود

كندا يودع كأس العالم بهزيمة ثقيلة أمام كرواتيا

«إي فاينانس» توقع اتفاقية تعاون مع «التعليم العالي»

هواوي تكنولوجيز تشارك في جلستي «قياد التغيير – مسار التحول» و«نموذج كل شيء كخدمة»

طبيب أنغام يكشف حقيقة إصابتها بالسرطان: الأمعاء بدأت تعمل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد مجاهد

مسرح شوقى بين عمود الشعر والدراما

محمود خليل

المستضعفون فى الأرض

رشا عبدالمنعم

ألف ليلة وليلة.. صراع الحب والكراهية بتصميم وليد عونى

محمد العسيري

لغز اختفاء «الوقائع» فى دار الكتب

ماجد حبته

السياحة الصحية.. وقفة واجبة

علي سعدة

التقارب التركى

جمال-أسعد

كفى متاجرة بالأديان

لواء. محسن الفحام

المرور.. قضية وعى

صور

مباراة الأهلى والمقاولون فى كأس مصر

مباراة الزمالك والمصرى فى كأس مصر 2022

أبرز اللقطات فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

محطة تل أبيب

المزيد

3 تحديات تواجه نتنياهو فى تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة

الاتحاد الأوروبى يجدد أسفه لهدم الجيش الإسرائيلى مدارس فلسطينية

الاتحاد الأوروبى يدعو إسرائيل للإفراج عن الأسير «مناصرة»