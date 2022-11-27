تحويل بؤرة تجميع قمامة إلى مسطح أخضر بحي ثالث الإسماعيلية

قام جهاز التطوير والتجميل بمحافظة الإسماعيلية، بالتعاون مع الوحدة المحلية لحي ثان مدينة الإسماعيلية، برفع كفاءة امتداد شارع السكة الحديد، والمنطقة المحيطة بمجمع المدارس الثانوية الأزهرية بحي ثالث، وذلك في إطار في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بضرورة الاهتمام بالحدائق المفتوحة والمتنزهات العامة والميادين الرئيسية بالمحافظة، والتوسع في إنشاء الحدائق والمسطحات الخضراء.

وأشارت تغريد أبو السعود مدير جهاز التطوير والتجميل بمحافظة الإسماعيلية، إلى تحويل بؤرة لتجميع المخلفات والقمامة بالمنطقة إلى مسطح أخضر، حيث قام حي ثالث برفع القمامة وإزالتها بمعدات الوحدة المحلية، وقام جهاز التطوير والتجميل بتسوية وتجريف الأرض وزراعتها بأشجار التاكوما، وورد الأنتيرا، والدورنتا، وتحديد المساحة بالنباتات الخضراء وفرش محيطها بالرمال الصفراء.

وعلى الجانب الآخر قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة التل الكبير بالإسماعيلية، اليوم الأحد، بمتابعة أعمال النظافة العامة اليومية، وذلك بقطاعات تل البلد، الحمادة، السلام المحطة، قرية القصاصين القديمة، قرية الظاهرية، قرية الملاك، قرية الجزيرة الخضراء، قرية أبوعاشور.

حيث تم جمع ورفع ما يقرب من 100 طن قمامة ومخلفات.



يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، لكافة الوحدات المحلية بضرورة الاهتمام بالخدمات المقدمة للمواطنين خاصة ما يتعلق بالنظافة العامة؛ لتوفير الراحة والأمان والحفاظ على صحة المواطنين.