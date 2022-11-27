الأحد 27 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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متحدث الرى يكشف تفاصيل مبادرة التكيف مع المياه بمؤتمر المناخ

مؤتمر المناخ
مؤتمر المناخ
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قال محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، إن مؤتمر المناخ cop 27 المرة الأولى التي يتم فيها إدارج ملف المياه وشهدنا يومًا للمياه أقيمت به 7 جلسات عن قضايا المياه، ونظمنا جناحًا للمياه، وفي أول جلسة تم إطلاق مبادرة دولية للتكيف في قطاع المياه.

مبادرة دولية للتكيف بقطاع المياه بالاتفاق مع الشركاء والمنظمات الدولية

أضاف غانم، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، المذاع عبر فضائية "الحياة": "المبادرة التي وضعتها مصر دولية، لأن العالم كله متأثر والتغيرات المناخية عانى منها الجميع وتمت المبادرة بالاتفاق مع العديد من الشركاء والمنظمات الدولية وجميعها أبدت دعمها الكامل لها والتي تتحدث عن واقع نعيشه".

وتابع أن المبادرة تهدف لتنفيذ مشروعات على الأرض وليست مجرد لقاءات وتصريحات، لأننا نريد مؤتمر المناخ أن يكون للتنفيذ، مع التركيز على الدول النامية خاصة الإفريقية والتي تعد الأكثر تأثرًا بالتغيرات المناخية رغم أنها الأقل في الانبعاثات ولكنها تأثرت بسبب ضعف البنية التحتية.

وأشار إلى أنه سيتم تنفيذ مشروعات تراعي البيئة بأقل درجة ممكنة من الانبعاثات، وكذلك مشروعات للتكيف والحماية من أخطار السيول في مصر والدول الإفريقية ومشروعات لزيادة كفاءة المشروعات المائية؛ لأنه من الممكن أن تتعرض لجفاف شديد وكذلك فيضانات وكيف تتعامل معها من خلال المشروعات؟

وعن التمويل قال إنه دور المجتمع الدولي وخاصة الدول المتقدمة لأنها الأكثر تسببًا في التغيرات المناخية، وهناك تعهدات بأن تقوم الدول المتقدمة بدورها في مساعدة الدول النامية، مؤكدًا أنه من نوفمبر لمارس سيكون هناك تواصل دائم بين مصر وباقي الدول لوضع هذه المشروعات وإعلانها بشكل رسمي في مارس المقبل. 

الرى مؤتمر المناخ مبادرة قطاع المياه الشركاء والمنظمات للتكيف البيئة

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