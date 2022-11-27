الأحد 27 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس عصابة سرقة الدراجات الهوائية بأكتوبر

حبس
حبس
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قررت النيابة العامة بأكتوبر، حبس 4 مسجلين لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي وسرقة الدراجات الهوائية بأسلوب "قطع الأسلاك" بمدينة الشيخ زايد 4 أيام، كما طالبت تحريات الأجهزة الأمنية حول نشاط المتهمين.

وردت معلومات إلى رئيس مباحث قسم شرطة ثان الشيخ زايد بمديرية أمن الجيزة، مفادها قيام 4 أشخاص، جميعهم مقيمون بمنطقة الشيخ بتكوين تشكيل عصابي تخصص فيما بينهم في نشاطه الإجرامي فى إرتكاب حوادث سرقات الدراجات الهوائية بأسلوب "قطع الأسلاك"، متخذين من دائرة قسمى شرطة أول وثان الشيخ زايد مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم العديد من الوقائع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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