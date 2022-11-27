الأحد 27 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المعمل الجنائى يعاين موقع حريق مخزن أخشاب بأوسيم

حريق
حريق
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تباشر النيابة العامة بشمال الجيزة، تحقيقاتها حول واقعة نشوب حريق داخل مخزن أخشاب بقرية برطس بجوار مسجد الرفاعي في أوسيم دون وقوع إصابات.

وانتدبت النيابة الأدلة الجنائية لفحص مكان الحريق وتحديد السبب وراء ذلك، كما طلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة لكشف ملابساتها، وكذلك استدعاء مالك المخزن لسؤاله حول الواقعة.

جاء بتحقيقات النيابة أن ضباط مباحث مركز شرطة أوسيم، تلقوا بلاغا يشير إلى نشوب حريق داخل مخزن أخشاب بقرية برطس بجوار مسجد الرفاعي بدائرة مركز شرطة أوسيم شمال المحافظة.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بـ3 سيارات إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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